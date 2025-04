Los opositores criticaron la propuesta del Ejecutivo sobre la Ley de Telecomunicaciones, señalando que contraviene la libertad de expresión.

Los coordinadores de las bancadas del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados advirtieron que la nueva Ley de Telecomunicaciones propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum contraviene la libertad de expresión porque busca controlar y censurar lo que se publique en internet o emita en radio y televisión.

El diputado Elías Lixa, coordinador panista, afirmó que la reforma contiene preceptos de censura y que busca concentrar el poder en el Gobierno Federal; además, de que al aprobarse en fast track por los legisladores del oficialismo, no se consultó con la ciudadanía.

"Este gobierno lo quiere controlar todo, pasaron de las benditas redes sociales, a si no me gusta la red social, la bajo y la apago. Ya no sólo estamos hablando de la posibilidad de buscar controlar e influir en la conversación, sino de censurarla de manera absoluta. Este es el fast track más grande en materia de control sobre la libertad de expresión, que hayan conocido los tiempos modernos" , dijo.

En conferencia de prensa, refirió: "Esto está más cercano al totalitarismo, que a la ciencia. Qué lástima que la haya suscrito una científica" .

Por su parte, el coordinador priísta, Rubén Moreira, aseguró que el proyecto de ley de telecomunicaciones atenta contra diversos derechos y libertades, como la libre empresa, el derecho a estar informado, la libertad de expresión o la libertad de prensa.

Y señaló que la Agencia de Transformación Digital, que se propone crear con la nueva ley propuesta por Sheinbaum Pardo, "es, evidentemente, de corte fascista y recuerda a la Gestapo alemana" .

"Tengamos cuidado, vamos hacia una dictadura. Crean un adefesio que se llama agencia de transformación digital que va a enterarse desde los datos de las personas, hasta controlar correos, telégrafos, internet, emisiones de radio, emisiones de televisión, todo, y va a tener facultades para bajar las plataformas digitales" , subrayó.

Alertó que dicho proyecto, que ya fue aprobado en las comisiones del Senado de la República, no contiene los detalles de cómo operará la agencia encargada de implementar la ley, y lo posponen a reformar diversas leyes secundarias.

"Estamos viendo como Morena quiere aislarnos del mundo. Además, es una ley muy opaca que no define sus alcances y todo lo deja a normas secundarias. ¿Qué hará precisamente esa agencia de transformación digital? Está en peligro la libertad de expresión, pero también el derecho a estar informados" , expresó.

"Alito" exhorta a gobierno y Morena frenar Ley de Telecomunicaciones

El senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno, exhortó al Gobierno Federal y a la mayoría de Morena a suspender tanto la reforma como el proceso de elección judicial y advirtió que la iniciativa busca crear lo que denominó "una agencia de la censura" .

En rueda de prensa criticó la iniciativa del Gobierno Federal para reformar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la que calificó como un intento autoritario de censurar medios y redes sociales.

"Lo menos y los más sensato debería de ser es que suspendieran lo que está ocurriendo, no sólo la elección judicial, sino también detener esta locura de propuesta que están haciendo a una reforma para la constitución de esta agencia, que es la agencia de la censura, va a censurar a todos y cada uno de ustedes, sino les gusta lo que tú dices, o si no les gusta lo que hagan en las redes sociales, Instagram o en TikTok, desconéctense, así te van a hacer" , apuntó.

Consideró que la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones representaría un grave retroceso en materia de libertad de expresión.

"Esta propuesta ni Chávez, ni Ortega, ni Maduro. Es un modelo de dictadura. Los únicos que censuran son los gobiernos autoritarios" , dijo Moreno.

Argumentó que esta nueva ley sentaría un precedente peligroso y llevaría al país hacia una dictadura digital, donde el gobierno tendría la capacidad de suspender cualquier contenido que no le favorezca, tanto en radio y televisión como en redes sociales.