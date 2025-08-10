Ni bomberos, ni Policía Estatal o personal de salud mental habían logrado convencerla de bajar, pero la escena cambió con dos héroes de la Policía Municipal de Hermosillo.

Por más de dos horas, el calor, la tensión y la incertidumbre se apoderaron del puente ubicado en Solidaridad y Luis Encinas, donde una joven permanecía aferrada a la idea de acabar con su vida.

Ni bomberos, ni Policía Estatal o personal de salud mental habían logrado convencerla de bajar, pero la escena cambió con dos héroes de la Policía Municipal de Hermosillo que, sin palabras, comenzaron a idear un rescate.

Fernanda Nieblas e Hiram Ruiz, con 10 y 26 años de servicio respectivamente, ambos sabían que el tiempo jugaba en contra y desde lados opuestos del puente, se comunicaban con gestos, números y señales codificadas, mientras que se ganaban la confianza de la joven de 26 años.

La oficial Nieblas, fue la primera en acercarse con pedirle permiso a la mujer de acercarse un poco más y ofrecerle agua y suero como pretexto crear confianza.

“Muy importante hacer mención que en el momento todo se haya dado así, somos compañeros, él es tránsito y yo soy preventivo, tuvimos siempre comunicación total, con señas y gesticulaciones” , compartió.

Por su parte, Hiram Ruiz dijo que el momento exigía precisión, porque la joven no había cedido ante las peticiones de otras corporaciones y cada segundo aumentaba el riesgo de que se arrojara.

Y aprovechó una distracción, cruzó hacia su posición y se coordinó la maniobra final con su compañera Fernanda Nieblas para sujetar a la joven a fin de salvaguardar su integridad.

“Tuve la oportunidad de cambiarme hacia su lado izquierdo en un momento de distracción, vi la oportunidad y ni modo, con todo el miedo del mundo, pues había que hacerlo con valentía y se logró el objetivo” , comentó.

Tras ponerla a salvo, la joven rompió en llanto y confesó que aún quería dejar de vivir porque atravesaba problemas personales, sin entrar en detalles, por lo que la oficial Nieblas insistió en más motivos para vivir.

Cabe mencionar que la mujer fue canalizada a Salud Mental, donde recibirá atención y seguimiento especializado, mientras que los oficiales mencionaron que la corporación se ha capacitado para estas situaciones en temas psicológicos cada año, además de la experiencia que obtienen en las calles.

“Somos padres, y preservar la vida es nuestra primera misión. Este tipo de casos requieren empatía, calma y coordinación; por eso entrenamos y nos preparamos cada año para responder en momentos críticos” , coincidieron.