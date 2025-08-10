Roberto Villalobos Rascón pinta por iniciativa propia las bardas de la escuela Secundaria 24 Profesor Alejandro Sotelo Burruel de Hermosillo Sonora, en sus murales se pueden ver una adolescente Comca'ac, tortugas marinas y colibríes

Roberto Villalobos Rascón pinta por iniciativa propia las bardas de la escuela Secundaria 24 Profesor Alejandro Sotelo Burruel, que se ubica en la Rosales y Tehuantepec.

Él compra los materiales como pinturas y pinceles por su cuenta personal. Sus murales retratan animales como colibríes, tortugas y a una adolescente de la etnia Comca'ac cuya cabellera vuela libre con el viento.

Roberto dijo a e media que es pensionado y que de momento no tiene apoyo de nadie, lo hace por amor al arte y a la comunidad.







