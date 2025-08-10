Ciudadanía reportó a una mujer que estaba al borde del puente del Boulevard Solidaridad y Luis Encinas en el carril de sur a norte, por lo que cuerpos de rescate como Bomberos y la Policía Municipal de Hermosillo acudieron para auxiliarla

Después de más de una hora elementos de diferentes cuerpos de auxilio como Bomberos y Policía Municipal de Hermosillo lograron convencer a una mujer, que estaba al borde del puente del boulevard Solidaridad y Luis Encinas, en el carril de sur a norte, para que bajara de ahí y poder salvaguardar su vida.

Alrededor de las 9:20 y 9:30 horas de este domingo la ciudadanía reportó que una mujer se encontraba al borde del boulevard Solidaridad y Luis Encinas, junto a un poste, en el lado del carril de sur a norte, por lo que elementos del cuerpo de Bomberos acudieron con su unidad para acercarse con las escaleras y también así por el lado del carril vehicular.

No se sabe si la mujer tenía la intención de quitarse la vida, pero corría peligro por estar en el borde del puente. Los rescatistas hablaron con ella por más de una hora, una de las agentes de Seguridad Pública Municipal le tendió la mano y ella dio un paso al frente para desistir, cayendo al carril vehicular del puente en donde las oficiales la ayudaron a levantarse. La subieron a una ambulancia y la transportaron a un hospital.

No hubo más información de parte de las autoridades ya que los oficiales se retiraron de manera inmediata. Durante todo ese tiempo mantuvieron el área acordonada del puente que también conduce a el aeropuerto.