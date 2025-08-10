En su cuenta oficial de Facebook la Policía Municipal de Hermosillo reconocen la labor de Fernanda Nieblas e Hiram Ruiz, oficiales que mostraron su empatía con la mujer que estaba al borde del puente de Solidaridad y Luis Encinas

Confirma Policía Municipal de Hermosillo el trabajo de rescate que realizaron esta mañana del domingo 10 de agosto con una mujer en el puente del boulevard Solidaridad y Luis Encinas.

En su cuenta oficial de Facebook la Policía Municipal de Hermosillo publicó fotografías del tiempo en el que estuvo una mujer al borde del puente del cruce de los boulevares Solidaridad y Luis Encinas, en el carril vehicular de sur a norte, en donde reconocen la labor de Fernanda Nieblas e Hiram Ruiz, oficiales que mostraron su empatía con la mujer, bajo el hashtag #ServiryProteger :

¡A salvo gracias a la pronta acción! La oportuna intervención de @Policia_HMO y @BomberosHermos1 permitió resguardar a una joven de 26 años que intentaba arrojarse del puente del Blvd. Solidaridad y Luis Encinas. Reconocemos a los oficiales Fernanda Nieblas e Hiram Ruiz por su empatía y compromiso, quienes tras dos horas de diálogo lograron disuadirla y llevarla a un lugar seguro para su valoración médica. Policía Municipal de Hermosillo

