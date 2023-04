Familia de Ximena y Favre pasa difícil situación económica; solicitan apoyo

La situación que hoy viven Brenda, Favre, Ximena y sus familiares requiere otro tipo de atención por el impacto económico que han traído las complicaciones de salud.

El 5 de marzo los menores Favre y Ximena, además de Brenda, madre de la última, fueron víctimas de un atropellamiento donde el infractor se dio a la fuga, y desde entonces han recibido la atención médica necesaria para su recuperación, llevando ya varias cirugías hasta el día de hoy.

La búsqueda de justicia sigue pendiente, según las últimas declaraciones de Claudia Indira Conteras, Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, pero más allá, la situación que hoy viven Brenda, Favre, Ximena y sus familiares requiere otro tipo de atención por el impacto económico que han traído las complicaciones de salud.

Jesús Emmanuel Tapia Durazo, esposo de Brenda, padre de Ximena y tío de Favre, comentó que no hay muchas opciones.

“ Mi esposa todavía no se puede poner en pie, tiene sus piernas fracturadas. Está operada pero sus huesos todavía no han soldado bien. Al parecer estará 2 meses más en cama para su recuperación ”, dijo.

Situación complicada

Agregó que la situación económica no les ha permitido contratar servicios profesionales para estos cuidados.

“ No puedo pagar una enfermera particular porque sale muy caro, por eso yo me tengo que quedar en casa a cuidarlas ", contó, detallando que no ha podido volver a su trabajo desde el accidente.

En el mes de mayo, la pequeña Ximena será intervenida nuevamente, por lo que esta situación para la familia “ va para largo ”, expresó Emmanuel Tapia, agradeciendo a la ciudadanía y al DIF ya que les han apoyado con insumos que ahora les resultan básicos. Sin embargo, la familia sigue requiriendo apoyo por lo que el apoyo de la ciudadanía será fundamental para la recuperación.

“ En lo que más se gasta es en pañales y toallas húmedas para la limpieza ”, precisó Tapia, explicando que Ximena requiere pañales etapa 6 de “tipo calzoncito”, mientras que Brenda protectores absorbentes para cama.

Por último, entre las buenas noticias, Emmanuel Tapia compartió que la maestra de Ximena ya se ha puesto en contacto con ellos para coordinarse y evitar que la niña pierda el ciclo escolar.

Para la ciudadanía que busque colaborar con la causa, se pone a disposición el número de tarjeta 4152314105135514 a nombre de Emmanuel Tapia.