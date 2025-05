Esta festividad no surgió únicamente del entusiasmo de los fans, sino de un ingenioso giro lingüístico que vinculó una famosa frase de la saga con un momento clave en la historia política del Reino Unido.

El Día de Star Wars, conocido globalmente como 'May the 4th be with you', no surgió únicamente del entusiasmo de los fans, sino de un ingenioso giro lingüístico que vinculó una famosa frase de la saga con un momento clave en la historia política del Reino Unido.

Hoy, esta fecha une a generaciones en una fiesta galáctica que abarca maratones de películas, disfraces y eventos especiales.

¿Por qué el 4 de mayo se convirtió en el Día de Star Wars?

El fenómeno que conocemos como el Día de Star Wars tiene raíces más curiosas de lo que muchos podrían imaginar. Aunque la frase "Que la fuerza te acompañe" ("May the force be with you") forma parte del ADN de la saga desde su estreno en 1977, la celebración del 4 de mayo nació oficialmente en 1979.

Ese año, Margaret Thatcher fue investida como primera ministra del Reino Unido, y el Partido Conservador aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje de felicitación cargado de humor.

El texto decía: "May the Fourth be with you, Maggie. Congratulations" , haciendo un juego entre 'May the force' y 'May the fourth' (el 4 de mayo). Este pequeño gesto, publicado en el diario London Evening News, plantó la semilla de lo que más tarde sería una tradición mundial.

Aunque en sus inicios fue solo un guiño político, con los años los fanáticos comenzaron a adoptar la fecha para rendir homenaje a la saga. Poco a poco, las redes sociales, los eventos organizados por comunidades de fans y hasta las marcas comerciales se sumaron al festejo, consolidando el 4 de mayo como una fecha clave en el calendario geek.

¿Cómo los fanáticos transformaron el 4 de mayo en un fenómeno global?

Hoy, el Día de Star Wars es mucho más que un simple hashtag en redes sociales. Los fanáticos organizan maratones de películas, concursos de disfraces, encuentros temáticos y actividades virtuales. Los cines suelen proyectar las películas clásicas, las tiendas lanzan ofertas especiales y hasta las compañías de videojuegos preparan eventos conmemorativos dentro de sus plataformas.

Lucasfilm, la productora original de Star Wars, ha reconocido esta efervescencia y, aunque inicialmente no impulsó el 4 de mayo como una fecha oficial, ahora respalda las celebraciones. Incluso la Casa Blanca ha mencionado la festividad en algunas ocasiones, demostrando que lo que comenzó como una broma política ha alcanzado dimensiones globales.

La clave del éxito detrás de este día está en su poder para conectar generaciones. Mientras los adultos recuerdan haber visto la trilogía original en los cines, las nuevas generaciones descubren la saga a través de series, spin-offs y videojuegos. El 4 de mayo funciona como un puente que une pasado y presente bajo una misma pasión galáctica.

Maratón Star Wars

Películas

Una Nueva Esperanza (1977)

El Imperio Contraataca (1980)

El Regreso del Jedi (1983)

La Amenaza Fantasma (1999)

El Ataque de los Clones (2002)

La Venganza de los Sith (2005)

El Despertar de la Fuerza (2015)

Rogue One (2016)

Los Últimos Jedi (2017)

Han Solo: Una Historia de Star Wars (2018)

(2018) El Ascenso de Skywalker (2019).

Series

The Mandalorian (3 temporadas)

Andor (2)

El Libro de Boba Fett

Obi-Wan Kenobi

Ahsoka

Skeleton Crew

The Acolyte

Actividades en Hermosillo

Puedes visitar con tu familia el Parque La Ruina en donde se proyectará el Episodio III: La Venganza De Los Sith en su Cine Bajo las Estrellas a las 8 PM.