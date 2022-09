Alumnos de la Secundaria No. 2 "Cajeme" escriben a mano su propio examen

Los padres de los alumnos afectados manifiestan que sus hijos se ven afectados con la decisión de no otorgar una copia del cuestionario extraordinario a los alumnos, pues los maestros dictan las preguntas para que estos escriban a mano su propio cuestionario.

Un grupo de padres de familia de estudiantes de la escuela Secundaria General No.2 "Cajeme" se manifestaron fuera de las instalaciones, luego de enterarse que sus hijos realizaban un examen extraordinario a mano, el cual contaba con ejercicios que son imposible escribir.

Paloma Gastélum, madre de familia compartió el examen de conocimientos consta de tres materias español, matemáticas y formación cívica y ética, este sería aplicado a toda la escuela, sin embargo la directora entregó solamente un juego de copias a los maestros para que dictarán el examen.

"Simplemente el examen de matemáticas tiene 50 preguntas, muchas de ellas son gráficos y ecuaciones, cosa que es imposible que se dicten a los jóvenes, vinimos a hablar con la directora pero ella no nos recibió, ni la sociedad de padres de familia, vino el supervisor, comentamos la problemática y tampoco nos ayudó" , explicó.

Por su parte, Paloma añadió que los padres solicitaron una reunión con la directora, sin embargo no tuvieron respuesta alguna, también señaló que la dinámica del examen les impide a los estudiantes completarlo, ya que el tiempo no es suficiente y no alcanzan a terminarlo.

“Los alumnos no pudieron presentar su examen porque les está llevando demasiado tiempo el escribir y a la misma vez contestar el examen de matemáticas, el examen comenzó a las 7 de la mañana y no han avanzado nada, supuestamente son dos horas para cada examen pero no han podido avanzar” , dijo.

Paloma acudió a la escuela para ofrecer su ayuda, sacar las copias, llevar una impresora o ver la manera de apoyar a los alumnos que están en el salón de su hijo, sin embargo se percató de que la situación se presentaba en todos los grados y que nadie tenía una copia para hacer su examen.

“Nos dijeron que esa no es la problemática, el problema es que no terminarían de sacar las copias este día para toda la escuela, de hecho los maestros también están inconformes y nosotros estamos aquí sin necesidad de perjudicar a los maestros, sino apoyarlos solamente” , manifestó.

Finalmente los padres de familia hacen un llamado a las autoridades educativas para dar solución a los problemas internos que existen en la escuela secundaria, ya que esto perjudica a los alumnos y los maestros no pueden cumplir con su trabajo en forma.

