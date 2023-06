Descenso drástico: de mil a 241 autos diarios regularizados en Hermosillo

En los módulos Repuve de Hermosillo se tiene una baja asistencia a días de que termine la prórroga del decreto, pues han pasado de legalizar más de mil autos al día, a apenas 200 diarios.

La extensión del programa de regularización de vehículos americanos está por concluir; sin saber si habrá una nueva fecha, al menos en Hermosillo, el módulo no presenta afluencia significativa aún y cuando es más sencillo realizar este trámite.

Benjamín González Caballero, Coordinador Estatal del C5 informó que en las dos extensiones que tuvo el programa, la participación bajó significativamente, pues de mil vehículos que se regularizaban a diario en las fechas ordinarias, han bajado a 241 por día.

"Octubre del año pasado fue el mes con mayores regularizaciones en el estado con 17 mil 742, el mes con menos regularizaciones fue marzo del año pasado, pero apenas estábamos empezando con esto de la regularización, el mes de abril de este año ha sido en el que se han regularizado menos con 3 mil 235 regularizaciones" .

González Caballero se refirió a un abismo bastante amplio por los números comparados entre el mes con menor número de regularizaciones (abril de este 2023) y el mes con el mayor número (octubre del 2022) cuya diferencia es de 14 mil vehículos.

En total, en el estado se han regularizado más de 161 mil vehículos americanos en los diferentes módulos del Repuve:

Hermosillo: 42,846 Nogales: 22,000 San Luis Río Colorado: 19,000 Cajeme: 16,000 Agua Prieta: 12,000

¿Habrá otra prórroga al decreto para regularizar 'chocolates'?

El Coordinador del C5 a nivel estado comentó que desconoce si el plazo para realizar este trámite pueda extenderse, sin embargo, estarán listos para brindarles la atención a los ciudadanos en el caso de que la autoridad correspondiente tome esta decisión.

"Nosotros estamos muy al pendiente por parte de Repuve Nacional o en su caso, que el presidente López Obrador mencione que se vaya a ampliar e incluso que se vaya a ampliar e ingresen los vehículos que no pudieron regularizarse, no hay nada claro, pero estamos bien pendientes para en el caso que si sea, estaremos en toda la disposición de seguir atendiendo a los ciudadanos en los diferentes módulos" , agregó.

Se ha optimizado el trámite

Este proceso de regularización durante el tiempo ampliado y durante estos primeros días de junio se ha convertido en más sencillo y fácil según indicaron algunos ciudadanos que acudieron a realizar el trámite, los cuales expresaron que ni siquiera tuvieron un problema con la plataforma.

"No había podido venir y como sé que este mes se termina y vengo a aprovechar y poner al corriente el carro aquí, todo se hace en línea no es difícil, bien rápido nomás se mete y pone los datos, es todo, lo imprime, se trae los papeles aquí y va y paga" , comentó Julio López Pasos, ciudadano que acudió a regularizar su vehículo.

Roberto Peralta Reyes, otro ciudadano que acudió al módulo de Repuve en Hermosillo reforzó el testimonio compartiendo su experiencia positiva en el rápido proceso que le llevó realizar este trámite, además consideró que regularizar los carros les da certeza y tranquilidad al circular en ellos.

"Yo tengo desde las 9 de la mañana y ahorita son las 10 ya ando saliendo, esto es muy bueno, yo traigo una pick up que me sirve en la casa, para trabajar y poder hacer muchas cosas, nunca he tenido problemas por las placas" , compartió Roberto Peralta.

El próximo 30 de junio es el plazo límite para regularizar los vehículos de procedencia americana, tanto ciudadanos como autoridades de los tres niveles de gobierno recomiendan aprovechar esta oportunidad y proteger el patrimonio que tienen los Sonorenses.