"Autos que inician serie con letra no serán regularizados": Condefa

Omar Lugo Patrón, dirigente estatal de Condefa, llamó a no llenar de falsas esperanzas a los propietarios de autos "chuecos" que inician su serie con letra, pues con el decreto vigente, no existe forma en que éstos se legalicen por estar fuera del TLC.

No especular con la posibilidad de regularizar los autos que inician su serie con letra es lo que pide Omar Lugo Padrón, dirigente del Comité Nacional Pro Defensa de la Economía Familiar (Condefa) quien afirmó que no existe forma con el actual decreto para afirmar que en meses próximos se pueda regularizar estos vehículos.

En entrevista para el noticiero 'Expreso 24/7' con Marcelo Beyliss, el dirigente estatal de Condefa explicó que el actual decreto por el se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, está sustentado en el tratado de libre comercio (TLC), por lo que ahí es donde quedan excluidos los autos europeos, asiáticos o ensamblados en países que no son México, Estados Unidos o Canadá.

"En la platica que hemos sostenido con el titular de Repuve a nivel nacional, dice que es un tema que metería a México en un conflicto internacional, porque se violentaría el Tratado de Libre Comercio; 'nosotros no vemos una posibilidad de que se regularice', palabras del propio titular" , comentó Omar Lugo Patrón a pregunta expresa de la posible regularización de vehículos que inician serie con letra.

El dirigente en Sonora de Condefa reiteró que existen voceros de organizaciones de afiliación que llenan a la ciudadanía de falsas esperanzas de que se regularicen estos vehículos fuera de decreto, lo que incentiva además a que acudan a comprar un vehículo con estas características esperando a que pronto se anuncie un mecanismo para su legalización.

"Incluso yo me he atrevido a decirles a compañeros que están propiciados por vendedores de vehículos, porque esos vehículos no han salido al mercado porque a la gente no le interesan porque no están en la posibilidad de regularizarse.

"Lo único que estamos haciendo con ese tipo de declaraciones es incentivar la entrada de más de ese tipo de vehículos, ya que quienes los están vendiendo los están vendiendo con esa falsa esperanza" , aseveró.

Finalmente afirmó que desde Condefa siguen buscando que se pueda proteger el patrimonio de los propietarios en esta situación, pero hasta que el Gobierno Federal no active otro mecanismo de regularización para vehículos con serie que inicia en letra, reiteró no especular con esta situación.