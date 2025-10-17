Circula una grabación donde se observa a un hombre, quién presuntamente se quedó dormido al volante mientras se dirigía a Hermosillo.

Un video que comenzó a circular en redes sociales presuntamente muestra a uno de los choferes del autobús de la línea Tufesa involucrado en el accidente ocurrido la madrugada del viernes en el kilómetro 234 del tramo Guaymas–Hermosillo.

La grabación fue tomada pocos minutos después del volcamiento, cuando aún no llegaban las unidades de emergencia para atender a los pasajeros lesionados. En el video se observa a un hombre uniformado caminando y hablando por teléfono.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Sonora, ambos conductores que viajaban a bordo del camión accidentado huyeron del lugar y actualmente son buscados por las autoridades

Según @fgjesonora, los dos conductores huyeron y son buscados por las autoridades.

Primeras investigaciones

Poco antes de las 06:00 horas del 17 de octubre de 2025, un autobús de Tufesa que viajaba de Culiacán a Nogales volcó en el km 234 de la México 15, tramo Guaymas–Hermosillo.

Martha López, directora general de Atención Temprana de la Fiscalía Sonora, informó que a bordo del autobús viajaban 31 pasajeros y dos conductores. El accidente dejó un saldo preliminar de siete personas fallecidas y 24 lesionadas, quienes ya han sido transferidos a hospitales de la ciudad para ser atendidos.

Las primeras indagatorias señalan que el chofer pudo haberse quedado dormido al volante, lo que provocó que el autobús saliera del camino y volcara. Hasta el momento, no se han encontrado huellas de frenado o derrape en la carretera.

Información extraoficial de las identidades de los fallecidos se ha compartido en redes sociales, entre las víctimas conocidas está Fátima Cuevas Salazar, jefa de Recursos Humanos del Hospital IMSS-Bienestar Guaymas, y Antonio “N”, estudiante de 17 años de Navojoa. Se reporta que, además, murieron dos menores de 3 y 10 años de edad y otras 3 mujeres.