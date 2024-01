Caen los primeros 8 Emmys para la serie de 'The Last of Us'

La primera tanda de estatuillas de los premios Emmys fueron entregados este sábado pasado y con The Last of Us como el máximo protagonista, se espera que el 'Primetime' del próximo 15 de enero se repita la lluvia de premios para la serie basada en el videojuego homónimo.

En la reciente entrega de los Premios Emmy a las Artes Creativas, la serie 'The Last of Us', basada en el aclamado videojuego homónimo, se destacó como la máxima triunfadora de la noche al obtener ocho prestigiosas estatuillas. La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS) celebró la primera parte de la 75.ª edición de estos premios este sábado, donde la producción de HBO y Sony se llevó el protagonismo.

La serie, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, se coronó como la gran ganadora al recibir reconocimientos en diversas categorías, incluyendo Mejor Montaje en Drama, Mejor Mezcla de Sonido en Comedia o Drama de una Hora y Mejor Actor Invitado en un Drama.

En la ceremonia, otras producciones destacadas fueron 'The Bear' y 'Merlina', que obtuvieron cuatro y cinco premios respectivamente. 'Merlina' destacó en categorías como Vestuario Contemporáneo, Maquillaje Contemporáneo, Diseño de Producción y Composición para una Serie, entre otras.

La serie inspirada en el videojuego PlayStation no solo se destacó por su narrativa, sino también por la actuación de su elenco. Storm Reid fue galardonada como Actriz de Reparto en una Serie de Drama, mientras que Nick Offerman se llevó el premio como Actor de Reparto en una Serie de Drama. Además, la serie fue reconocida por su maquillaje prostético, efectos visuales especiales y diseño de título principal.

Los premios anunciados el sábado son parte de los Emmy a las Artes Creativas, que reconocen los logros técnicos y creativos que respaldan la realización de programas de televisión. La ceremonia principal de los Premios Emmy se llevará a cabo el próximo lunes 15 de enero, donde se esperan más reconocimientos para destacadas producciones televisivas.

Lista de ganadores de los premios Emmy a las Artes Creativas

Película para Televisión

Weird The Al Yankovic Story

Actor Invitado a una Serie de Drama

Nick Offerman por The Last Of Us

Actriz Invitada a una Serie de Drama

Storm Reid por The Last Of Us

Actriz en Serie Corta de Comedia o Drama

Jasmine Guy, Chronicles of Jessica Wu

Actor en Serie Corta o Drama

Tim Robinson, I Think you Should Leave

Dirección fotografía para Serie o Película Limitada o de Antología:

Black Bird

Dirección de Fotografía para Serie de Media Hora

Atlanta

Dirección fotografía para serie de una hora

The Marvelous Mrs Maisel

Edición imagen serie drama

The Last Of Us

Edición para Serie Limitada o Película

BEEF

Edición Imágenes para Serie de Comedia con una Sola Cámara

The Bear

Edición Imágenes para Serie de Comedia Multicámara

Night Court

Tema musical original del título principal

Merlina

Composición musical para serie drama

The White Lotus

Sonido

Ted Lasso

Supervisión musical

The White Lotus

Banda Sonora Original dramática para Serie limitada, Película o Especial

The Al Yankovic Story

Mezcla de Sonido para Serie limitada o película

Daisy Jones & The Six

Mezcla de Sonido para Comedia o Serie de media hora y animación

The Bear

Mezcla de Sonido para Comedia o Serie de una hora

The Last Of Us

Edición de Sonido para Serie de comedia o Drama (de una hora)

The Last Of Us

Edición de sonido para serie comedia o drama (de media hora)

The Bear

Edición de sonido para serie limitada, antología, película o especial

Prey

Diseño

Ms Marvel

Diseño de Título principal

The Last Of Us

Efectos visuales excepcionales en un solo episodio

Five Days at Memorial

Efectos visuales para una temporada o película

The Last Of Us

Diseño de Producción para un programa de fantasía de una hora o más

El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro

Diseño de Producción para un programa de narrativa contemporánea de una hora o más

Merlina

Diseño de producción para programa de media hora

Only Murders in the Building

Stunt acrobacias

The Mandalorian

Stunt en Serie de Comedia o Variedades

Barry

Stunt en serie de Drama, limitada, antología o película

The Boys

Peinado

The White Lotus

Peinado de época

Queen Charlotte

Actriz invitada en serie de comedia

Judith Leight por Poker Face

Maquillaje no prostético

The marvelous Mrs Maisel

Maquillaje contemporáneo no prostético

Merlina

Maquillaje prostético

The Last Of Us

Vestuario contemporáneo para serie limitada o película

BEEF

Vestuario contemporáneo para serie

Migraña

Vestuario para fantasía o ciencia ficción

La Casa del Dragón

Vestuario de época para serie limitada o película

Daisy Jones & The Six

Vestuario de época para serie

The Great

Reparto para Serie de Comedia

The Bear

Casting para serie limitada o película antología

BEEF

Casting para Serie de Drama

The White Lotus