Actriz sonorense aparece en el final de temporada de "The Last of Us"

Tras nueve semanas de una de las adaptaciones de videojuego a la televisión más celebrada por los fans, la actriz sonorense Ana Rice hizo su aparición en un final de temporada dramático.

La primera temporada de la serie "The Last of Us" ha dejado con grandes satisfacciones a los fans de esta saga de videojuegos, la cual ha sido llevada a la pantalla chica por parte de HBO, pero quien también se ha mostrado agradecida es la actriz Ana Lucía Rice, sonorense que apareció en pantalla en el último episodio de la aclamada serie.

La noche del domingo 12 de marzo se estrenó el noveno y último capitulo de esta serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, con quienes la sonorense compartió escena en lo que fue el dramático final de la primera temporada.

A través de sus redes sociales, la nacida en Hermosillo, Sonora, compartió imágenes de su actuación a lado de Ellie, interpretada por Ramsey, donde agradeció la oportunidad de aparecer en esta producción.

"Fue un absoluto honor y placer trabajar con este increíble elenco y equipo. Estoy muy agradecida por la oportunidad de haber tenido una escena en esta increíble producción. Gracias a todos por el amor y el apoyo" , se lee en su publicación de Instagram.

Ana Lucía aparece en el papel de una enfermera, en una de las últimas escenas del último capitulo, misma que es trascendental para la trama de este final de temporada en la aventura de Ellie y Joel.

"The Last of Us" es la adaptación de un videojuego de acción y aventura que cuenta la historia de Joel, un hombre que ha perdido todo en un mundo postapocalíptico dominado por un virus que ha convertido a gran parte de la población en seres peligrosos.

Joel se ve obligado a trabajar con Ellie, una joven que podría ser la clave para encontrar una cura y acabar con la plaga. A medida que avanzan en su peligroso viaje a través de Estados Unidos, ambos se enfrentan a peligros inimaginables y descubren que el mayor enemigo no son los seres infectados, sino otros humanos dispuestos a hacer lo que sea necesario para sobrevivir.

Todos los capítulos de la primera temporada ya se encuentran disponibles en la plataforma de streaming HBO Max.