La viuda de Chespirito afirma que la producción no refleja la realidad y señala que hubo dolo en el uso de su imagen.

Florinda Meza se manifestó de forma contundente en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, sobre la forma en que algunos medios han manipulado sus declaraciones y afectado la memoria y reputación de Roberto Gómez Bolaños, así como la de su familia.

La actriz y viuda del creador de 'El Chavo del 8' respondió a las controversias que surgieron tras la difusión de una entrevista sacada de contexto, en la que se le cuestionó sobre los “siete defectos” de sus hijos. “Cuando la gente quiere lucrar sin escrúpulos, hace eso, se mete en la vida de los demás. Y toda la gente que está fuera no tiene ni el antes ni el después de una entrevista, está descontextualizada” , explicó.

“Eso es manipulación, vamos. No es periodismo y mucho menos diversión” , añadió Meza, quien aclaró que esa respuesta fue dada en un contexto específico y en una pregunta expresa sobre por qué se tardó tanto tiempo en aceptar a Roberto. “Cuando eres joven, a veces contestas con toda sinceridad porque nunca imaginas que 30, 40, 50 años después van a destrozar tu vida con aquello. Y eso es ruin y es ilegal además. O sea, es ilegal, es un hecho ilícito” , señaló.

Florinda destacó que todos tienen errores en la vida, especialmente en la juventud, y que la vida misma es un proceso de ensayo y error, “hasta que el error se convierte en un acierto y en un éxito” .









Acusa daño al legado de Chespirito









Sobre la serie 'Chespirito, Sin querer queriendo', que se ha visto envuelta en críticas por cómo retrata a la familia y trayectoria de Roberto Gómez Bolaños, Meza afirmó que no dio su autorización para usar su imagen ni su historia. “Esto fue hecho con dolo. No di mi autorización y está documentado que hay un daño profesional, un daño moral, un mandado porque no es mi deseo, pero sí me interesa mucho aclarar algo. Hay un daño muy grande al recuerdo, a la imagen de Roberto” , dijo.