Sergio Mayer pierde demanda millonaria contra Gustavo Adolfo Infante

El actor acusó al periodista de supuesto daño moral que le hizo perder contratos y trabajos

Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que acaba de ganar la demanda de Sergio Mayer, quien lo acusó el año pasado de supuesto daño moral que le hizo perder contratos millonarios.

Por medio de su cuenta de X, el periodista del programa De Primera Mano dijo que el tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México llegó a una resolución. Aunque quería dar los detalles en su canal de YouTube, el director de la revista TvyNovelas Gil Barrera adelantó que el caso falló a favor de Gustavo Adolfo y que Sergio Maye perdió el pleito de 2.5 millones de dólares.

“ Estoy en posibilidad de confirmar que se ha dado a conocer la resolución de la demanda de #SergioMayer contra Gustavo Adolfo Infante @GAINFANTE. El resultado: Mayer pierde el pleito de 2.5 millones de dólares contra el periodista ”, escribió Gil Barrera.

En el programa, el periodista dijo que antes de la resolución se encontró con Sergio Mayer en la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el actor lo amenazó con destruir su carrera ahora que esté de diputado federal.

“ Es una persona muy abusiva, muy prepotente y alguien que quiere sacar venta. En el Zócalo me lo encontré. Estaba junto a Laura Bozzo; yo me acerqué para saludarla a ella. Entro al aire, salgo del aire y me quedó ahí parado. Iba a pasar Sergio Mayer y dijo ‘quítenme a este pend*** de aquí antes de que le parta la madre a este cab***” , narró Adolfo Infante.

Toda la situación se originó luego de que Sergio Mayer acusara a Gustavo Adolfo de intentar perjudicar su carrera. Esto después de que el periodista cuestionara la participación del morenista en el caso del actor Héctor Parra, quien está preso por presunta agresión sexual a una de sus hijas.

Sobre la demanda, dijo que una de las pruebas que presentó Mayer ante las autoridades fue un documento hecho por un amigo suyo, dueño de una casa productora, donde acreditaba la existencia del contrato millonario que no se concretó. Sin embargo, el juez declaró que el documento no acreditaba las acusaciones de Mayer.