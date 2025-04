La serie está diseñada para durar más de una década en la plataforma de streaming Max.

Luego de varias semanas de rumores y reportes inconclusos, la cadena HBO finalmente confirmó este lunes los nombres de los primeros seis actores que se unen oficialmente al reparto de la serie de 'Harry Potter'.

La compañía anunció que John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore; Paapa Essiedu a Severus Snape; Janet McTeer a Minerva McGonagall y Nick Frost a Rubeus Hagrid. Los cuatro actores serán personajes regulares de la serie.

Por otro lado, también se anunció que Luke Thallon interpretará a Quirinus Quirrell y Paul Whitehouse a Argus Filch; ambos figurarán como personajes recurrentes e invitados.

La serie, diseñada para durar más de una década en la plataforma de streaming Max, será liderada por la guionista y showrunner Francesca Gardiner, así como por el director y productor ejecutivo Mark Mylod, famoso por su trabajo en 'Succession'.

"Nos complace anunciar la incorporación de John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon y Paul Whitehouse para interpretar a Dumbledore, McGonagall, Snape, Hagrid, Quirrell y Filch" , declaró la dupla en un comunicado de prensa. "Estamos encantados de contar con talento tan extraordinario y ya deseamos verlos dar nueva vida a estos queridos personajes" .

Lithgow, quien recientemente protagonizó el thriller 'Cónclave', asumirá el papel de Dumbledore, director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, que Richard Harris y Michael Gambon interpretaron en las películas.

Por su parte, Essiedu recibió una nominación al Emmy por su papel en la aclamada serie 'I May Destroy You' y también protagonizó series como 'The Lazarus Project' y 'Gangs of London'.

El actor dará vida a Snape, el profesor de pociones de Hogwarts, interpretado por Alan Rickman en las películas. Cuando iniciaron los rumores de su contratación y a partir de este anuncio oficial, cientos de fans de la saga han expresado su molestia por el cambio racial en Snape, que en los libros es descrito con la piel pálida.

McTeer, ganadora de numerosos premios, incluyendo un Tony, un Olivier y un Globo de Oro, interpretará a McGonagall, la jefa de la casa Gryffindor, papel interpretado en el pasado por Maggie Smith.

Mientras tanto, Frost, conocido por sus papeles en las comedias 'Shaun of the Dead' y 'Hot Fuzz', sustituirá a Robbie Coltrane como Hagrid, el jardinero y semigigante de Hogwarts que se convierte en fiel amigo y aliado de Harry y sus amigos.

"La serie estará llena de los fantásticos detalles, personajes entrañables y lugares dramáticos que los fans de Harry Potter han adorado durante más de 25 años" , prometió Max en un comunicado de prensa.