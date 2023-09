Irma Miranda, la modelo sonorense ganadora de MasterChef Celebrity

"Me llevo muchísimo crecimiento, además de aprender a cocinar, he aprendido a conocerme a mí misma", expresó emocionada la originaria de Ciudad Obregón.

Tras casi tres meses de intensa competencia culinaria, la tercera temporada de MasterChef Celebrity en México llegó a su emocionante final, marcando un hito en la historia del programa al coronar a su primera ganadora femenina, Irma Miranda, la exitosa modelo sonorense, quien se alzó con el codiciado título y un premio de un millón de pesos.

En las ediciones anteriores de MasterChef Celebrity en México, el premio había sido otorgado al cantante Germán Montero y al influyente Ricardo Peralta.

Claudia Lizaldi, conductora de esta temporada, fue quien entregó a Irma el merecido trofeo de mejor cocinero del programa.

" Es difícil de creerlo, son muchísimas las emociones que tengo, y obviamente ser la primera mujer, de verdad que no lo puedo explicar. Estoy en shock, me siento muy contenta, voy a seguir cocinando con todo el corazón. Además, mi novio y mis papás ya me dijeron 'nos tienes que seguir cocinando', entonces lo voy a hacer con todo gusto ", expresó la ganadora emocionada.

¡Irma arrasó en y esta noche se convierte en de esta maravillosa temporada! #FinalMasterChef pic.twitter.com/6JEY5YBVhy — M?s???C??? M?´x??? (@MasterChefMx) September 11, 2023

Irma compitió en la final contra el exfutbolista Francisco Palencia y el actor Eduardo Capetillo Jr., hijo de los renombrados actores Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

El plato que consolidó su éxito fue un postre elaborado a base de elote con sabor a vainilla, que los jueces calificaron como "digno de una final" y elogiaron por su equilibrio en el dulzor. Irma bautizó su creación como "Flor de elote".

" Me llevo muchísimo crecimiento, además de aprender a cocinar, he aprendido a conocerme a mí misma... siempre da miedo probar cosas nuevas cuando no eres experto, pero ese es el aprendizaje que me llevo, que siempre hay que intentarlo y nunca darnos por vencidos ", expresó.

¿Quién es Irma Miranda?

La joven de 27 años es originaria de Ciudad Obregón, Sonora, y realizó sus estudios en el Instituto Tecnológico de Sonora, estudiando la licenciatura en Administración de Empresas.

Irma Miranda destacó por su potencial en los concursos de belleza desde temprana edad, logrando el título de Nuestra Belleza Sonora en el año 2015, cuando tenía tan solo 18 años. Su versatilidad la ha llevado a desempeñarse como presentadora en la sección de Televisa Deportes y a participar en producciones de videos musicales.

Sin embargo, el momento donde saltó a la fama es cuando fue coronada como Mexicana Universal 2022, en el prestigioso certamen de belleza que se realizó a principios de dicho año debido a la pandemia de Covid-19.

#MissUniverse2022 gracias IRMA MIRANDA no perdiste miss universo,miss universo te perdió a ti sabemos que tenías todo para ganar pic.twitter.com/311Yz3fIUW — Kenia os and Lady Gaga (@jazminliosooo) January 15, 2023

Además del modelaje, entre las actividades que Irma disfruta está la danza folclórica y los deportes, practicando tenis desde hace cinco años.

Con información de El Universal.