El emotivo mensaje de Bazán a sus hijas

La actriz quien es madre de tres hijas ha tratado de mostrarles sobre la fortaleza humana

La actriz Geraldine Bazán está convencida de que los errores son oportunidades de crecimiento. Como mamá soltera de dos hijas ha tratado de enseñarles sobre la fortaleza femenina y cómo no está mal equivocarse siempre y cuando esto les deje una lección para el futuro y construya su personalidad.

"He tratado de criarlas como niñas conscientes, valientes, con autoestima, valores honestidad y dignidad, además de darles el ejemplo, yo trato de que mis hijas vean en mí una mujer que ama, que cree, que comete errores pero aprende de ellos para acompañarlas y guiarlas y que si en algo puedo ser una guía sea lo más positiva posible" , dijo Bazán en entrevista.

A sus 39 años ella ha sido una mujer que ha forjado su presente siendo modelo, conductora y actriz en más de 30 proyectos de cine y televisión, siendo el último la telenovela "Corona de lágrimas 2", una producción larga después de la que había decidido descansar cuando le propusieron su primer monólogo en teatro en la puesta "Nosotros lo hacemos mejor".

"Fue difícil rechazarlo porque no muchas veces se presentan proyectos así, creo que para cualquier actriz un monólogo impone y además es una comedia políticamente incorrecta sobre ellas que los hombres tienen que ver" , contó.

Con el personaje de Teresa interpreta a una psicóloga feminista que mientras imparte un taller profesional acaba haciendo una catarsis personal en la que cuenta su vida a través de cada uno de los ejercicios tocando temas como la infancia, el amor, el matrimonio, la maternidad, infidelidad y hasta el divorcio, con el argumento de que las mujeres lo hacen mejor que los hombres.

Se trata de una comedia dirigida por Roberto Ramos Perea en la que Geraldine alterna con Dalilah Polanco y Fabiola Campomanes. Se presenta desde el primer día de octubre en el teatro Telón de Asfalto los sábados y domingos. Una obra en la que asegura ha confirmado que todo el entorno y la influencia de los padres son claves en el desarrollo de la personalidad y el carácter a la hora de tomar decisiones.

"Es una mujer que ha aprendido a lo largo de todas sus experiencias a madurar, a crecer, a valorarse, lo que hemos vivido todos los seres humanos y específicamente las mujeres que es a quien nos enfocamos, me identifico en que cada experiencia de la vida nos va dejando un aprendizaje y está en nosotros saber usarlo y adaptar nuestra vida de la mejor manera para que nuestras experiencias se conviertan en aprendizaje".

Tras formar parte de este proyecto asegura que se ha vuelto mucho más comprensiva con las etapas de vida que sus hijas atraviesan. Elisa Marie de 13 años y Alexa Miranda de 8, a quienes tuvo con el actor Gabriel Soto, están viviendo momentos diferentes y para Bazán es importante guiarlas sin perder la empatía.