Muere Renata Flores, actriz conocida por 'Rosa Salvaje' y otras telenovelas

La noticia fue dada a conocer este viernes 9 de febrero en Foro TV.

Renata Flores, actriz de telenovelas mexicanas como 'Rosa salvaje' y '¡Vivan los niños!', falleció a los 74 años en la Casa del Actor, su hogar desde hace cuatro años, cuando fue rescatada de las calles donde vivía con sus dos mascotas; la noticia fue dada a conocer la mañana de este viernes en Foro TV.

En 2020, el youtuber Alejandro Zúñiga dio a conocer que la actriz Renata Flores vivía en su auto con sus dos mascotas en la colonia Narvarte, así que solicitó ayuda para ella, debido a que su situación era precaria y recibió respuesta de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), quien le brindó un techo en la Casa del Actor.

Comenzó en la música

La actriz inició su carrera en 1964 como cantante de rock and roll, uno de sus éxitos fue 'Mi novio Juan', versión al español de la canción de The Angels llamada 'My boyfriend back'. También tuvo participaciones regulares en un programa llamado ‘Orfeón a-Go Gó’ bailando ritmos modernos.

Posteriormente se inclinó por la actuación, sus primeros trabajos fueron las telenovelas 'Gente sin historia' (1967) y 'Juventud divino tesoro' (1968). En 1987 alcanzó su punto más alto de popularidad cuando encarnó a la ama de llaves de la familia Linares, Leopoldina, en la recordada novela 'Rosa Salvaje', estelarizada por Verónica Castro.

A estos le siguieron 25 producciones como 'Rosa salvaje' (1987-1988), '¡Vivan los niños!' (2002-2003) y 'Amores verdaderos' (2012-2013), donde realizó su última actuación.