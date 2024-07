Lolita Ayala aparece en silla de ruedas y tanque de oxígeno

La presentadora de televisión aclaró a los medios de comunicación su estado de salud.

Lolita Ayala fue captada en silla de ruedas y con oxígeno en una de sus llegadas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde los medios de comunicación la abordaron sobre su estado de salud.

Con una mano cerca del rostro para evadir a los reporteros, la famosa conductora reveló que usaba la silla de ruedas debido a una secuela del accidente que sufrió en 2015, cuando un helicóptero en el que viajaba se desplomó durante un vuelo a Chihuahua.

"Bien, pero estoy coja, por eso ando en (silla de ruedas) (...) porque la caída del helicóptero, cuando me rompí el fémur y todo, no me dejaron bien, me tienen que volver a operar y yo ya no quiero" , mencionó.

Respecto a la nueva cirugía a la que tendría que someterse, explicó que tienen que mover un hueso de la pierna para recuperar el movimiento: "Me tienen que mover un hueso que quedó fuera del fémur, ya déjenme en paz" , destacó.

En cuanto al uso de oxígeno, la periodista comentó que es sólo una medida preventiva debido a que la altura de la Ciudad de México.

“El oxígeno solamente en la Ciudad de México, me afecta la altura, ahorita que voy a salir me lo quito, es nomas para el aeropuerto” , aseguró.

Por otra parte, Lolita Ayala, de 73 años, compartió que en algún momento le gustaría mudarse a la playa, sin embargo, aún no tiene planes a corto plazo: “Acapulco, Cancún, por ahora no tengo planes más que sobrevivir y vivir bien, con mis hijos” , señaló