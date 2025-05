El campeón indiscutido de la categoría de los supermedianos no dudó en mostrar su inconformidad por la actitud del cubano en Arabia Saudita.

Saúl Álvarez recuperó el título de campeón indiscutido de peso supermediano, al derrotar a William Scull en Arabia Saudita.

El 'Canelo' alzó el puño en el cuadrilátero de la ANB Arena luego de 12 rounds, que no terminaron siendo los esperados por la afición presente en Riad y por los televidentes.

El boxeador mexicano volvió a conseguir un triunfo por decisión unánime, por lo que sigue sin poder noquear a su oponente.

Las tarjetas de los jueces terminaron marcando 115-113, 119-109 y 116-112, a favor del pugilista tapatío.

De esta manera, por segunda ocasión en su trayectoria, el 'Canelo' Álvarez volvió a ser el monarca absoluto de los supermedianos al ostentar los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Sin embargo, a pesar del triunfo de Álvarez, los comentarios negativos no se hicieron esperar en las redes sociales.

Un sector de la fanaticada del deporte de los puños no quedó nada satisfecho con la actuación sobre el cuadrilátero, tanto del mexicano como del cubano.

¿Qué dijo Canelo Álvarez sobre William Scull?

Incluso, el propio tapatío reconoció que William Scull le pidió perdón al finalizar su combate porque reconoció que no estuvo a la altura de las expectativas.

"Me dijo que estaba nervioso y que quería hacer una buena pelea. Me dijo: discúlpame, campeón. Le dije que así no va a ganar peleas, corriendo y haciendo ese tipo de cosas" , declaró 'Canelo' Álvarez.

El campeón indiscutido de la categoría de los supermedianos no dudó en mostrar su inconformidad por la actitud del cubano en Arabia Saudita.

"La verdad es que por eso no me gusta pelear con este tipo de peleadores porque al final se hacen este tipo de peleas. Para que haya una buena pelea, se necesita que los dos peleadores estén dispuesto a dar una gran pelea" , sentenció el originario de Guadalajara para los micrófonos de TV Azteca.

No obstante, Álvarez agradeció el apoyo del público mexicano y compartió su felicidad al recuperar el trono absoluto: "Seguimos siendo campeones" .