Revela director general del Canal 66 causas del despido de Gustavo Macalpin

El director general del Canal 66 admitió que pudo haberlo despedido en privado, pero prefirió manifestar públicamente su alegría por el trabajo de Gustavo Macalpin durante seis años y medio.

Tras despedir en vivo a Gustavo Macalpin, el director general del Canal 66 de Mexicali, Luis Arnoldo Cabada Alvídrez, aseguró que aunque pudo haber hecho las cosas de manera diferente, él acudió al programa 'Ciudadano 2.0' para darle las gracias al conductor por sus seis años de trabajo.

El pasado 8 de octubre, Macalpin fue despedido durante programa en vivo por el Director General del canal.

"Vengo a agradecerte estos seis años de trabajo. Este trabajo tan intenso que has hecho, se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario […] Te agradezco lo que has hecho, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día" , expresó el directivo al aire.

Revela causa del despido

En un extracto de una entrevista compartido por el mismo Canal 66, el director de la televisora explicó que, estos últimos meses, el conductor dejó de contestarle el teléfono y abandonó la "sinergia natural que necesita un equipo de trabajo" .

"Él realmente terminó su proyecto de cinco días, después lo reducimos a cuatro, posteriormente se fue a redes sociales y pidió solamente un día de trabajo aquí en canal 66" , dijo.

Además, destacó que el conductor tenía un peculiar estilo de informar que siempre fue respetado y nunca fue censurado.

Director General de Canal 66 responde:

¿Por qué ocurrió el despido de Gustavo Macalpin?



Luis Arnoldo Cabada Alvídrez admitió que pudo haberlo hecho en privado; sin embargo, prefirió manifestar su alegría por su trabajo durante seis años y medio.

"Simplemente se redujo la teleaudiencia y no tuvimos rentabilidad en ese horario tan bueno. Se acaba un ciclo de trabajo... y naturalmente nosotros buscamos proyectos nuevos en nuestra programación" , concluyó.

Al ser cuestionado sobre si era la forma de hacer las cosas, Cabada Alvídrez respondió:

"No, lo pude haber hecho en privado y naturalmente es más sencillo, pero yo le fui a manifestar mi alegría por su entrega de 6 años y medio. Le agradecía profundamente, claro, le dije que era su último día" .