Sheinbaum respalda a Gustavo Macalpin tras su despido: "No es correcto"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este miércoles sobre el despido en vivo del conductor Gustavo Macalpin de Canal 66 en Mexicali, Baja California, llamando a que se "le devuelva su programa".

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum calificó como "incorrecto" que la razón de su salida pudiera estar relacionada con comentarios sobre la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila.

A pregunta expresa de un reportero sobre su postura en el caso que ha causado revuelo en redes sociales, la mandataria federal aseguró haber hablado sobre el tema con la propia gobernadora durante la reunión del gabinete de seguridad.

"Le pregunté a Marina esta mañana, y me dijo que no estaba de acuerdo con el despido" , afirmó Sheinbaum, reiterando que, si la decisión fue tomada en respuesta a críticas hacia la gobernadora o su entorno, no es una medida adecuada. "Pues que le regresen su programa, ¿no?" , sugirió la presidenta.

Sheinbaum señaló que, aunque es una decisión del director del canal, Luis Arnoldo Cabada, no se debe restringir la libertad de expresión por opiniones vertidas sobre figuras públicas.

"Si la razón fue porque habló mal de la gobernadora o de alguien, no es correcto desde mi punto de vista" , subrayó.

El despido de Gustavo Macalpin, ocurrido durante la transmisión del noticiero 'Ciudadano 2.0' la noche del pasado lunes, ha generado indignación y debate en redes sociales, donde muchos usuarios han señalado posibles motivos políticos detrás de la abrupta decisión. Macalpin fue informado en directo por Cabada que su ciclo en el canal había concluido, lo que lo dejó visiblemente sorprendido.