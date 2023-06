Pedro Sola confiesa ser 'heterofóbico' y lo tunden en redes

Aunque se lleva bien con muchos heterosexuales, Sola comentó que nunca podría considerarlos sus amigos.

El popular conductor de "Ventaneando", Pedro Sola, nuevamente es objeto de polémica en redes sociales, pues en una reciente entrevista en el conocido podcast de Roberto Martínez, el presentador se autodeonominó como "heterofóbico".

Durante la conversación, Sola abordó diversos temas relacionados con su vida y experiencia como miembro de la comunidad LGBT+ en México. Sin embargo, la controversia llegó cuando al expresar su opinión sobre las personas heterosexuales y admitir cierto recelo hacia ellas.

" Así como hay homofobia, hay heterofobia. Yo tengo heterofobia a veces ", declaró el conductor.

El famoso presentador también reveló que, aunque no tiene ningún problema con las personas heterosexuales, nunca podría considerarlas sus amigos debido a la actitud que, según él, mantienen hacia los homosexuales.

" Yo tuve muchísimos amigos en mi vida, pero todos son gays. Puedo tener una relación buena con ellos, pero nunca van a ser mis amigos, porque esta actitud medio condescendiente de los heterosexuales con los homosexuales me ca... ", agregó.

Le llueven críticas

Estas declaraciones provocaron una intensa polémica, pues los usuarios en redes sociales atacaron duramente a Pedro Sola, señalando que sus palabras constituyen un claro ejemplo de discriminación inversa. Comentarios como "Pedro es el tipo de gay del siglo pasado; así piensan", "Eso no es discriminación, pero no me gusta juntarme con gays ¿es homofobia?", "Cree que es mente abierta pero se le nota lo mente cerrada al hablar" y "Es una estupidez total" se hicieron eco en las plataformas digitales.

Incluso algunos miembros de la comunidad LGBT expresaron su desacuerdo y afirmaron no sentirse identificados con las palabras de Sola.

Hasta el momento, el conductor no ha emitido ninguna declaración sobre sus controvertidas afirmaciones y no ha respondido a los mensajes que le han llegado.