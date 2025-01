Olivia Collins defiende a Dulce; llama traidora, ruin y basura a Cano

La actriz está muy enojada porque se sigue hablando mal de Dulce y su hija Romina

Olivia Collins está muy enojada porque se sigue hablando mal de Dulce y su hija Romina, quien, de acuerdo a varios audios, no se llevaba muy bien con su madre, por lo que Collins se lanzó contra la actriz Ofelia Cano, la responsable porque esos audios se hayan filtrado a los medios.

Collins considera que Cano no era una verdadera amiga, pues de haberlo sido no hubiera guardado esas conversaciones privadas que tuvo con la hija de la fallecida cantante Dulce, donde Romina detalla la no tan buena relación que había entre ella y su madre.

"Me molesta mucho, estoy muy enojada, muy desilusionada de Ofelia Cano, me parece tan ruin, tan traidora, tan fuera de contexto, primero que haya guardado audios tan personales, si eres amiga no los guardas, ¿por qué, para qué?, ya tenía el objetivo, ya sabía algo, no entiendo" , dijo en un encuentro con los medios.

Olivia enfatizó que aunque Ofelia Cano no hubieran sido amiga de Dulce, qué derecho tenía de exhibir y meterse en la vida de la cantante: "Aunque no fueran amigas, qué derecho tiene de meterse en la vida de una mujer".

Coillins, quien ha demostrado que es muy amiga de Maribel Guardia, y que vivió un violento episodio con la prensa cuando murió Julián Figueroa, hijo de Maribel, confesó que hasta ganas le dan de golpear a Ofelia Cano por la traición que le hizo a Dulce, la cantante, pues tachó de lo peor que se hable de alguien que ya no puede defenderse.

Además, la actriz de 67 años confesó que está tan molesta que si se encontrara a Ofelia Cano, la golpearía.

"¡Qué basura!; dije, si un día me la encuentro la voy a mad…, me enoja que sigan hablando de Dulce y no la dejen en paz, todos tenemos problemas, pero por qué hablar de alguien que no se puede defender".

Romina Mircoli habló abiertamente sobre dichos audios y sobre la relación con su madre, la cual, dijo, no era perfecta pero siempre prevaleció el amor. Entre lágrimas, Ofelia Cano le ofreció una disculpa a Romina, y le aseguró que el daño causado fue involuntario.

"Quiero hablarle a los ojos a Romina, perdón Romina, fue involuntario, perdón por el daño que esto ha causado. A Dulce, mi amiga, un perdón póstumo, lo digo con todo mi corazón y con mucho sentir" , expresó.