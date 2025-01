"No quiero que me vean así", hija de Dulce, la cantante cumplió su voluntad

En nuevas declaraciones la hija de la intérprete aseguró que cumplió la última voluntad de su madre.

Romina Mircoli compartió sus primeras declaraciones en el programa 'Ventaneando' sobre la pérdida de su madre, la cantante Dulce. Romina relató que su madre padeció cáncer de riñón, el cual hizo metástasis en los pulmones y fue su causa de fallecimiento.

La hija de la intérprete compartió que el cáncer deterioró a su mamá por lo que se encargó de cuidarla en todo momento, ayudándola en sus necesidades diarias: “Llegó un momento en el que ya no se valía por sí misma, yo le daba de comer, la paraba, la novia, llevaba al baño, yo hacía todo” .

Dulce expresó su deseo de que nadie la viera en su estado deteriorado y pidió a Romina que eligiera la urna más preciosa y en caso de que algo le sucediera, la llevara a la basílica de Guadalupe.

“Mi mamá ya era muy triste verla. No había vestido, maquillaje y peluca que le fuera a hacer justicia. (...) Si algo me pasa, elige la urna la más preciosa y me llevas a la basílica” , expresó visiblemente conmovida.

Uno de los momentos más devastadores para Romina fue cuando la cantante de 69 años perdió la capacidad de hablar, aunque ocasionalmente lograba susurrar.

“A medida de que la enfermedad iba avanzando ella se fue quedando sin aire en un pulmón entonces dejó de hablar pero de repente lograba susurrar o darse a entender”.

Durante los últimos días de Dulce, Romina recordó que su madre tenía momentos buenos y malos debido a los fuertes analgésicos que necesitaba para el dolor. Añadió que no hubo una despedida formal, pues su misión personal era evitar que su madre sintiera miedo y pensara que su final estaba cerca.

“Aunque estos vayan a ser sus últimos días no voy a permitir que tenga miedo y esté pensando en que esto es su final. No hizo falta (una despedida formal) lo importante es que estuve con ella hasta que de repente volteé y la mañana del 25 de diciembre me di cuenta que únicamente había amanecido yo” , comentó.

Inicialmente se pensaba que Dulce tenía neumonía, pero durante una operación se descubrió que el tumor estaba fuera de la pleura del pulmón izquierdo, revelando la gravedad del caso.