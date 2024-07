Emmy 2024: Todo sobre las series más nominadas y las actuaciones destacadas

Sumérgete en el mundo de las series más aclamadas y las actuaciones destacadas en los Emmy 2024.

Después de varios meses de calma en el mundo del entretenimiento, vuelven las ceremonias de premiación a nuestras vidas para reconocer a lo mejor de la televisión. finalmente, tenemos a los nominados que buscarán llevarse los prestigiosos Premios Emmy 2024.

C omo es tradición, la academia de artes y ciencias de la televisión (atas) premia a las mejores actuaciones y producciones para la pantalla chica que vimos en el último año. en 2023, la competencia por los emmy estuvo muy reñida, y este 2024 no será diferente. las expectativas están altas y la calidad de las producciones televisivas ha elevado el estándar para todos los participantes.

Desde hace algunas semanas, la atas confirmó que el 17 de julio revelaría a todos los nominados para los premios emmy 2024. tras mucha expectación, apuestas y un sinfín de especulaciones, finalmente se dieron a conocer a través de un livestream los nombres de los actores y las producciones que buscarán quedarse con el máximo reconocimiento a la televisión en estados unidos.

Las series más nominadas

Dentro de las producciones más nominadas tenemos a series aclamadas como "the crown", "shōgun", "the bear", "the morning show", "abbott elementary", "curb your enthusiasm" y "hacks". estas series han capturado la atención de críticos y espectadores por igual, y su alto número de nominaciones refleja la calidad y el impacto que han tenido en la audiencia.

Mejor serie de drama the crown

fallout

the gilded age

the morning show

mr & mrs. smith

shōgun

slow horses

3 body problem Mejor serie de comedia abbott elementary

the bear

curb your enthusiasm

hacks

only murders in the building

palm royale

reservation dogs

what we do in the shadows Mejor serie limitada, antología o película para la tv baby reindeer

fargo

lessons in chemistry

ripley

true detective: night country

Mejor actor en una serie de comedia

matt berry – what we do in the shadows

larry david – curb your enthusiasm

steve martin – only murders in the building

martin short – only murders in the building

jeremy allen white – the bear

d’pharaoh woon-a-tai – reservation dogs Mejor actriz en una serie de comedia quinta brunson – abbott elementary

ayo edebiri – the bear

selena gomez – only murders in the building

maya rudolph – loot

jean smart – hacks

kristen wiig – palm royale Mejor actor en una serie de drama idris elba – hijack

donald glover – mr. & mrs. smith

walton goggins – fallout

gary oldman – slow horses

hiroyuki sanada – shōgun

dominic west – the crown Mejor actriz en una serie de drama jennifer aniston – the morning show

carrie coon – the gilded age

maya erskine – mr. & mrs. smith

anna sawai – shōgun

imelda staunton – the crown

reese witherspoon – the morning show