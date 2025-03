Un video viral muestra a Shakira apartando el brazo de una de sus bailarinas con un "manotazo" durante su concierto en Bogotá. La actitud de la cantante ha generado opiniones divididas en redes sociales.

La cantante Shakira ha sido blanco de críticas en redes sociales tras la difusión de un video donde aparentemente da un "manotazo" a una de sus bailarinas durante su concierto en Bogotá, el pasado 27 de febrero.

El clip muestra a la artista y su equipo preparándose antes de salir al escenario, mientras la audiencia la ovaciona. En ese momento, la cantante saluda a sus fanáticos y se acerca a una bailarina para decirle algo al oído.

La joven responde con señas, pero al colocar su brazo frente a la artista, Shakira lo aparta con un "manotazo" sin ofrecer disculpas, lo que fue interpretado por muchos como un gesto de arrogancia y falta de respeto.

El video se viralizó rápidamente, generando una ola de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios criticaron la actitud de la intérprete de "Antología", señalando que su comportamiento fue innecesario y grosero.

"Hay varias formas de bajarle el brazo a alguien, pero a Shakira se le hizo más fácil darle un manotazo", comentó un usuario. Otro señaló: "Shakira es increíblemente pedante y déspota. Es puro protocolo, no hay nada genuino en ella".

Sin embargo, otros seguidores defendieron a la cantante, argumentando que el gesto no fue agresivo y que la bailarina no debió colocar su mano frente a ella en ese momento. Hasta ahora, Shakira no ha hecho declaraciones sobre la controversia.