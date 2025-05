El canterano de Cruz Azul fue detenido el pasado 28 de marzo debido a que conducía a 111 kilómetros en una zona donde el límite era de 50.

Rodrigo Huescas, Seleccionado Nacional Mexicano y jugador del Copenhague FC de la primera división de Dinamarca, fue condenado a 20 días de prisión.

El tribunal municipal de Copenhague ha impuesto la pena al mexicano por conducción temeraria.

Debido a este incidente, el futbolista corría el riesgo de ser deportado del país, lo que al final no sucedió.

La página oficial del equipo de la primera división danesa informó que, además de la condena, "le revocarán la licencia de conducir, le confiscarán el vehículo y recibirá una multa" .

¿Rodrigo Huescas pisará la cárcel?

Todo hace indicar que el defensa mexicano Rodrigo Huescas pisará la cárcel debido a la condena, pero los abogados del equipo esperan llegar a un "acuerdo con el Servicio Correccional danés, que determinará cómo se cumplirán los 20 días. Por lo tanto, Rodrigo Huescas ahora está a la espera de esa decisión. Este horizonte temporalmente aún es desconocido" .

El futbolista señaló su sentir después de la sentencia: "Lamento mucho lo sucedido. Sé que hice algo potencialmente peligroso y muy malo. Me disculpo de nuevo y lamento profundamente todas las consecuencias negativas que esto ha traído. Puedo ver lo que esto le ha hecho a mi familia y la incertidumbre que ha creado la situación. Me duele saber que he puesto en riesgo a mis seres queridos por esto" .

Aceptó la sanción y al mismo tiempo agradeció el apoyo que le ha dado su equipo. "No puedo decir nada sobre la pena, y la acepto plenamente. Quiero agradecer a mis compañeros, entrenadores y a todos los que me han apoyado. Ahora miro hacia adelante y haré todo lo que esté en mi mano para ayudar al equipo a lograr sus objetivos" .

Postura del Copenhague FC

El director deportivo del Copenhague FC, Sune Smith-Nielsen, se manifestó después de que se conoció la sanción al futbolista mexicano Rodrigo Huescas. "Ha sido consciente desde el principio de que había cometido una gran estupidez. Ha violado la ley danesa y podría haber puesto en peligro a otras personas. Es completamente inaceptable. Se ha disculpado en numerosas ocasiones con nosotros, su familia y sus compañeros. Ahora, la justicia lo ha castigado y aceptamos la sentencia. Ahora esperamos que cumpla sus 20 días de prisión" .

El capítulo para el equipo, en cuanto a sanciones, se ha terminado. "Hemos gestionado el asunto internamente y no le impondremos ninguna otra sanción más allá de la que acaba de recibir. Un caso como este, naturalmente, da qué pensar, por lo que hemos optado por añadir nuevos procedimientos y endurecer los requisitos de incorporación para garantizar que todos los jugadores estén siempre plenamente informados y, al mismo tiempo, tengan las mejores condiciones para prosperar en la sociedad danesa" , afirmó Sune Smith-Nielsen.

Rodrigo Huescas llegó al Copenhague FC a mediados del 2024, después de que decidió no renovar con el Cruz Azul, equipo del cual no salió en los mejores términos.

Con el Copenhague FC, ha jugado un total de 31 partidos en los que ha marcado un gol y otorgado dos asistencias.