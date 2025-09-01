El “Bombón Asesino” encendió la polémica al sugerir que su salida del show fue previamente acordada.

La polémica en torno a la sorpresiva salida de Ninel Conde de 'La Casa de los Famosos México 3' sigue escalando y ahora podría traducirse en un serio conflicto legal para la actriz y cantante, luego de que realizara declaraciones que no habrían sido del agrado de las empresas productoras del reality: Endemol y TelevisaUnivision.

Pese a ser considerada una de las favoritas del público, Conde abandonó inesperadamente el programa, lo que de inmediato desató sospechas sobre una posible manipulación en la eliminación de los participantes, situación que va en contra del supuesto formato del show, donde es la audiencia quien decide.

La controversia estalló cuando la llamada “Bombón Asesino” afirmó en un live en redes sociales que su salida fue “por contrato”, dando a entender que su estancia en el reality estuvo pactada de antemano. Estas palabras encendieron las alertas entre los ejecutivos de Televisa y Endemol, quienes ya le habrían enviado una carta formal exigiéndole que se retracte públicamente.









Multa millonaria en puerta









De no cumplir con lo solicitado, Ninel Conde podría ser sancionada con una multa de hasta 500 mil pesos mexicanos, además de enfrentar acciones legales por presunta violación de cláusulas de confidencialidad estipuladas en su contrato.

Fuentes cercanas a la producción aseguran que incluso se le han congelado pagos pendientes, en tanto no cumpla con las condiciones impuestas por los productores del programa, entre ellas, una disculpa pública en los mismos canales donde hizo las controvertidas declaraciones.

Una persona del círculo íntimo de la artista reveló que Ninel se encuentra intranquila:

“Está muy preocupada, no quiere meterse en líos legales ni contratar abogados; lo único que busca es que la perdonen” , afirmó a la revista TVyNovelas.

Otra fuente consultada confirmó que la intérprete ya fue advertida sobre varias posibles sanciones económicas y legales. Aunque ya está fuera del reality, Conde sigue vinculada contractualmente al proyecto, por lo que sus comentarios podrían tener consecuencias serias si no actúa conforme a lo estipulado.