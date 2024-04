"Me saludas a mi hijo": Maribel Guardia hace especial petición a Lorena Velázquez

La famosa se acercó a la prensa para hablar de la tristeza que la causaba haber perdido a Velázquez, que no sólo fue su compañera de trabajo, sino una gran amiga.

Maribel Guardia se presentó en el funeral de Lorena Velázquez, en el que la recordó por el gran ser humano que fue, pues las unía una gran amistad. Por ello, la actriz confesó a la prensa que hizo una petición muy especial a su amiga, a quien le solicitó que le saludara a su hijo, Julián Figueroa que, hace unos días, cumplió un año de haber fallecido.

La partida de la actriz de la época del cine de oro, a sus 86 años, causó consternación debido al gran legado que dejó a lo largo de 68 años de carrera. Por ello, no causó sorpresa que una pléyade de famosas y famosos se dieran cita en las exequias de doña Lorena, como fue el caso de Maribel Guardia, con quien compartió créditos en la otra de teatro 'Arpías' en 2018.

Te puede interesar Actriz mexicana, Lorena Velázquez, muere a los 86 años

La famosa se acercó a la prensa para hablar de la tristeza que la causaba haber perdido a Velázquez, que no sólo fue su compañera de trabajo, sino una gran amiga con la que compartió importantes momentos de su vida.

"Yo la consentía mucho, me encantaba, me contaba todas sus historias, una de las grandes divas de México indiscutiblemente, creo que después de su muerte, todavía se le va a dar un lugar más especial que tuvo en vida porque su carrera es inigualable" , dijo, visiblemente consternada.

A pesar de que Maribel evita acudir a velorios desde que su hijo Julián murió, en esta ocasión hizo una excepción, pues para ella era muy importante acudir a dar su pésame a su hijo Eduardo y agradecer a doña Lorena por la amistad que le brindó.

"Aunque no me gusta ya venir a los velorios, ustedes ya saben por qué, era para mí obligación estar aquí y darle respectos a su vida, a la amistad que me regaló, a todos los consejos que me dio siempre y, sobre todo, por todos los momentos tan lindos que me hizo disfrutar a su lado" , precisó.

Te puede interesar Maribel Guardia recuerda a su hijo a un año de su muerte

Fue así que confió a los medios que, ahora que doña Lorena ya trascendió -al igual que Julián-le pidió que saludara a su hijo, con quien sabe que ya se reunió y está disfrutando de que ambos descansan en paz.

"Sé que está ahorita en el cielo, pasándosela bomba, a lado de Dios, ya le dije que me saludara a mi Julián, espero que estén allá abrazados, que eso sea uan gran fiesta allá arriba, yo sé que es así" , señaló.

Guardia también la describió como una mujer que siempre la hizo reír con todas las historias de amores y su juventud que le compartía, mismas que no quiso revelar, por lo intimas que resultaban.

"Muy amable, con esa distinción, esa elegancia, esa belleza que tenía, simpatiquísima, con un sentido del humor, siempre estaba contenta, era encantadora, yo la disfruté mucho" , destacó.

La actriz también confió que la última vez que la vio fue cuando doña Lorena fue a uno de los shows de 'Lagunilla mi barrio', para visitarla a ella y Laura León.

Y aunque el hijo de Velázquez, Lalo, declaró que su madre no se sentía conforme desde que cumplió los 80 años, Maribel aseguró que, para ella, sería ideal llegar a esa edad con la salud y belleza con la que la diva vivía.

"Con lo guapa que estaba, con lo que se ponía se veía divina, tan distinguida y tan bella, una mujer que llegó a los 80 como reina, yo quiero llegar así a los 80" , precisó.

Te puede interesar Fallece la actriz Thelma Dorantes a los 76 años de edad