Maribel Guardia recuerda a su hijo a un año de su muerte

A un año del fallecimiento de Julián Figueroa, su madre, Maribel Guardia, le dedicó unas palabras donde manifestó el dolor que lleva tras un año de su muerte.

Maribel Guardia sufrió la pérdida de su único hijo, Julián Figueroa, el 9 de abril de 2023 a causa de un paro cardiaco. Hoy se cumple el primer aniversario luctuoso de ese trágico día, por lo que la actriz costarricense compartió un emotivo mensaje en sus redes donde dejó ver todo el dolor con el que ha cargado a lo largo de este año.

"Julián: Te he pensado, rezado y llorado 365 días y noches, sé que 12 meses son tan solo el comienzo de este inmenso amor, que crece cada día más y que teje un puente lleno de suspiros y oraciones hasta donde tú estás. Mi Lobito estepario, Cachalotito, Tato, mi campeón. Sé que del otro lado del puente, no hay dolor ni sufrimiento, solo luz, regocijo y plenitud" , se lee en el mensaje que compartió con una foto al lado de su hijo, que procreó con Joan Sebastian.

Maribel dijo que recuerda a su hijo en las cosas más pequeñas y grandes, como el árbol que tanto le gustaba en su jardín, en sus pláticas, sus apuestas por los ganadores del Oscar y más.

"Eras defensor de las causas perdidas, siempre ayudando a todo el mundo, ayudabas a los niños con cáncer, regalabas canciones para recolectar dinero y donar a gente que no tenía como operarse. No te preocupes por mi, tu precioso hijo José Julián, Marco, Mima, Maribel e Ime siempre me acompañan. Tengo 365 razones para decirte 'Viva está tu alma, vivo está mi amor de madre y viva está tu memoria'. En el cielo Dios y la Virgen te guardan, tan cerca de su corazón como yo te tengo del mío. Tu madre que te ama y te amará por siempre" , se lee.