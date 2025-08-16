La boda por la iglesia se realizó en la Catedral de Durango con presencia de amigos cercanos y familiares.

Mane de la Parra y Ligia Uriarte celebraron este sábado 16 de agosto su boda religiosa en la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, uno de los recintos más representativos del estado de Durango. En una ceremonia íntima, rodeados de sus seres queridos y bajo el estilo colonial del templo, la pareja selló su unión después de más de un año de compromiso.

Horas después del evento, el actor publicó en sus redes sociales una serie de fotografías del enlace, donde se le puede ver junto a su ahora esposa en momentos llenos de emoción, miradas cómplices y sonrisas compartidas.

Acompañando las imágenes, De la Parra escribió un mensaje con el que agradeció a su círculo cercano y compartió sus sentimientos sobre lo vivido ese día.

“Lo que vivimos fue más que una ceremonia” , comenzó Mane en su mensaje. “Fue la confirmación de nuestro amor frente a quienes más queremos” .

Su mensaje continuó con una reflexión sobre el valor de las pequeñas expresiones de cariño y apoyo que recibieron durante el evento: “Cada mirada, cada sonrisa y cada aplauso nos recordaron lo afortunados que somos de caminar juntos en esta historia” .

En el mismo mensaje, De la Parra agradeció a sus familias y amistades por acompañarlos en este día especial y cerró con una frase que resume lo que este día representa en sus vidas: “Este día quedará para siempre en nuestro corazón. Los amamos @ligiauriarte” .

Firmó su mensaje dejando ver su entusiasmo por esta nueva etapa: “Con cariño, Mr. & Mrs. De la Parra” .

Un escenario con significado personal

Aunque la pareja no dio declaraciones sobre la elección de la Catedral de Durango como sede para la boda religiosa, sus seguidores especulan que se trata de un gesto hacia las raíces del actor. Se sabe que los abuelos de Mane de la Parra son originarios de Durango y que él mismo vivió parte de su niñez en esta ciudad, por lo que casarse ahí pudo haber tenido una carga emocional especial.

La ceremonia religiosa fue el segundo evento de esta celebración nupcial, luego de que el pasado 14 de agosto la pareja contrajera matrimonio por el civil en la Hacienda El Mortero. Ahí, en un evento privado, familiares y amigos más cercanos fueron testigos del primer “sí, acepto”.

Posteriormente, la fiesta continuó con un ambiente completamente duranguense. La celebración se extendió incluso a las inmediaciones del Museo Francisco Villa, donde los asistentes disfrutaron de música regional, pirotecnia, baile y hasta la aparición de Pancho Villa, interpretado por el actor Rafael Celestino, quien se sumó al festejo con una representación que le dio un toque único y local al evento.

Mane de la Parra y Ligia Uriarte se comprometieron en diciembre de 2024 en una velada que incluyó fuegos artificiales y una atmósfera romántica. Desde entonces, ambos han mantenido una relación cercana con sus seguidores, compartiendo algunos momentos clave en redes sociales, pero manteniendo la mayoría de su vida privada con discreción.



