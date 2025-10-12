Famosos dejarán sus comodidades para cuidar animales y un huerto mientras compiten por un importante premio.

"La granja VIP" se estrena hoy, 12 de octubre del 2025 y, para aquellos que todavía no saben a qué hora y en dónde se podrá ver, les dejamos todos los detalles que rodeará al nuevo reality de TV Azteca.

¿A qué hora se transmitirá "La granja VIP"?

El programa se transmitirá de lunes a viernes, a través de la señal de Azteca Uno, en punto de las 21:00 horas, hora central de México y finalizará a las 22:30; las cámaras 24/7 estará disponibles en Disney Plus.

Por otro lado, los domingos el reality show iniciará antes, a la 20:00 horas.

Este 12 de octubre se verá por primera vez a los granjeros que se disputarán el premio que, por ahora se mantiene en secreto, lo único que se sabe es que se tratará de "un importante reconocimiento", en palabras de los ejecutivos de la televisora.

¿Quiénes participarán en la primera temporada de "La granja VIP"?

Entre los granjeros que se han confirmado, pues todavía hay cinco nombres que no han sido revelados y no se conocerán sino hasta esta noche, se encuentran:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río, "El Patrón"

César Doroteo, "Teo"

Manola Diez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

Omahi

Los participantes se enfrentarán diariamente a pruebas, mediante las que no sólo conseguirán beneficios como ser "el capataz" de la semana o la salvación, sino que además, lucharán por el alimento, pues, la producción ha sido muy clara en que todo dependerá de ellos, en cuestión de supervivencia.

"La granja VIP" será una lucha sin cuartel

"La granja VIP" ha llamado la atención de cientos de internautas, aún antes de que comiencen sus emisiones, debido a que los participantes dejarán las comodidades de sus hogares para cuidar animales y un huerto del que dependerá su supervivencia.

Además, la personalidad de las celebridades es otro de los puntos interesantes, incluso para Linet Puente que, en entrevista para EL UNIVERSAL, se dijo muy emocionada por ver las confrontaciones que se darán.

"El ver cómo todas estas razas pueden convivir entre sí y quienes, pues, se van a empezar a agarrar en el chongo entre ellos, evidentemente porque se busca que haya personalidades muy polémicas para generar ruido, a mí se me hace súper interesante el experimento social siempre de convivencia y conforme van pasando los días y con las cámaras 24/7" , afirma.

Linet junto a Lolita Cortés, Ferka, Flor Rubio y Rey Grupero serán los críticos que irán comentando las acciones dentro del programa, en compañía de los conductores Adal Ramones y Kristal Silva, quienes llevarán todas las emociones del reality a miles de televidentes.











