"Nunca olvidaré de dónde vengo", Karely Ruiz visita dulcería dónde trabajó

La modelo Karely Ruiz, estrella de OnlyFans demuestra que no ha perdido el piso a pesar de tener todos los reflectores sobre ella.

Cautivó a sus fanáticos al regresar al puesto de dulces en el que trabajaba para ayudar a su familia a llevar sustento a su hogar.

A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió cómo era el puesto de dulces que atendía todos los día al salir de la escuela.

En una de sus últimas entrevistas, la influencer recordó cómo era su vida antes de las redes sociales.

La famosa modelo acudió recientemente al puesto de dulces en el que trabajaba como comerciantes junto con sus padres.

Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento orgullosa de lo que he logrado, nunca se me va a olvidar de dónde vengo. Me acuerdo cuando yo venía dulces y apoyaba a mis papás y lo seguiré haciendo”, escribió Karely Ruiz en la postal que casi de inmediato se volvió viral...