Jorge Ortiz de Pinedo revela causa de muerte de Arturo García Tenorio

El actor relató que su colega sufría de Enfisema Pulmonar Constructiva Crónica y se preparaba para ser trasladado a la Casa del Actor en CDMX

Jorge Ortiz de Pinedo lamentó profundamente la muerte de su amigo Arturo García Tenorio, a quien trató de ayudar para que fuera trasladado a la Casa del Actor, pero sucedió la tragedia.

El actor de "Una Familia de Diez" relató para el programa "Sale el Sol" cómo fue que el también director de cine y televisión falleció el 14 de noviembre a los 70 años de edad.

" Ayer yo compartí temprano esto porque desgraciadamente poca gente sabía que Arturo tenía EPOC, lo mismo que yo tengo, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Y estaba muy mal, muy deteriorado" , relató Jorge Ortiz de Pinedo a Gustavo Adolfo Infante.

Dijo que había estado en pláticas con Yucita Furlong, directora de la Casa del Actor, para que Arturo fuera trasladado al lugar, ya que vivía solo en una zona de la Ciudad de México que comprometía su salud.

" Resulta que él vivía solo, en una colonia muy alta allá por el Ajusco. Para acabarla de amolar, nosotros que tenemos EPOC nos cuesta trabajo respirar en la Ciudad de México, pero todavía allá en el Ajusco estamos hablando de otros 200 metros más de altura. Y estaba malito ", comentó.

Fue este jueves 14 de noviembre que se envió una ambulancia para revisar a Arturo, y aunque los médicos no encontraron una causa para su malestar, se pidió su cooperación para que lo trasladaran al asilo.

" Decían que no le veían nada malo y Yucita insistía y decía 'bueno, pues si no le ven nada malo, tráiganlo en la ambulancia a la Casa del Actor y aquí lo vamos a cuidar', porque vivía solo. Es muy triste alguien de 70 años que vivía solo y que está enfermo ", dijo Jorge Ortiz.

" Entonces fue cuando él dijo 'es que no me puedo levantar' y pasó esto de que a la hora de quererlo transportar se asfixió. Ya no pudo respirar. Es horrible, es espantoso, eso es lo que dice el parte médico legista que murió por asfixia ".

Jorge describió a Arturo como una persona buena, amable y simpática, bastante tierno y con un talento inigualable.

" Me da mucha tristeza porque era un muy buen hombre, un buen amigo, una persona muy sensible, muy tierno, un hombre grandote, simpático, tierno y buena persona hasta las cachas ", continuó.

" Es muy triste lo que le pasó, era un hombre que además tenía talento. Yo hice una novela hace como 40 años, que se llamó 'Gotita de Gente', luego él dirigó la versión de 'Gotita de Amor', la segunda parte que hicieron, y dirigió cuatro o cinco telenovelas, no todo el mundo recuerda eso. Hizo cine, con Chespirito trabajó mucho en los programas de televisión, porque lo que favorecía a los argumentos de Chespirito es que era grandote, alto y bonachón. Y lamento mucho, teníamos su cuarto preparado en la casa del actor. Él quería irse a vivir con nosotros porque estaba muy solo. Y bueno, no llegó, me da mucha tristeza ", finalizó.

El funeral de Arturo se llevará a cabo este sábado 16 de noviembre, aunque Jorge no reveló el lugar ni dónde será sepultado.