La cadena ABC confirmó el regreso del conductor tras una semana de suspensión provocada por comentarios polémicos sobre el asesinato de Charlie Kirk y las reacciones del movimiento MAGA.

El presentador Jimmy Kimmel volverá a la televisión este martes, luego de una suspensión breve pero altamente polémica que desató un debate nacional sobre los límites de la libertad de expresión y las presiones políticas en los medios de comunicación.

En un comunicado oficial emitido el lunes 22 de septiembre, The Walt Disney Company, empresa matriz de ABC, explicó los motivos detrás de la suspensión:

“El miércoles pasado, decidimos suspender la producción del programa para evitar agravar la situación en un momento tan delicado para nuestro país.”

La compañía añadió en el mismo comunicado:

“Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días conversando con Jimmy, y tras ello, decidimos reanudar el programa el martes.”

La interrupción del programa Jimmy Kimmel Live! ocurrió tras una serie de reacciones por parte de figuras políticas, organismos reguladores y grupos mediáticos conservadores, luego de que Kimmel hiciera un comentario durante su monólogo del lunes 15 de septiembre. Aunque el presentador no mencionó nombres directamente, sus palabras fueron interpretadas como una insinuación de que el asesino del comentarista conservador Charlie Kirk era un simpatizante del movimiento MAGA (Make America Great Again), a pesar de que la información disponible señalaba lo contrario.

¿Regreso parcial?

A pesar de la confirmación oficial del regreso del programa, no está garantizado que el programa se transmita en todos los mercados del país. La cadena Sinclair Broadcast Group, propietaria de estaciones afiliadas a ABC en varias regiones, incluyendo el área metropolitana de Washington D. C., anunció hace unos días que no volvería a emitir el programa hasta que Kimmel se disculpe públicamente, se reúna con sus representantes y realice una donación a Turning Point USA, la organización fundada por Charlie Kirk.

De forma similar, Nexstar Media Group podría optar por mantener fuera de su programación al programa de Kimmel, aunque hasta ahora no ha confirmado una decisión definitiva. Sin embargo, el show seguirá estando disponible en línea a nivel nacional después de su emisión original en ABC.

La medida provocó una oleada de críticas generalizadas contra Disney, Nexstar y Sinclair. Diversas voces del mundo político, del entretenimiento y del análisis mediático denunciaron lo ocurrido como un acto de censura bajo presión institucional. Entre los críticos se encuentran sindicatos de Hollywood, celebridades, presentadores de televisión e incluso algunos líderes republicanos, como los senadores Ted Cruz y Rand Paul, quienes calificaron la suspensión como un precedente peligroso.

La controversia también se tradujo en consecuencias comerciales: usuarios en redes sociales comenzaron a promover campañas de boicot contra productos y servicios de Disney, incluyendo plataformas como Disney+ y Hulu, como forma de protesta por lo que consideraron una claudicación frente a la presión política.







