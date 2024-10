Actor de 'Grey’s Anatomy' asegura haber sido víctima de John Wayne Gacy

Jack Merrill compartió su experiencia tras haber sido secuestrado por un asesino serial de los 70’s .

Jack Merrill, conocido por sus participaciones en las series 'Grey’s Anatomy' y 'La Ley y el Orden', confesó para People que fue una de las víctimas de John Wayne Gacy, uno de los asesinos seriales más grotescos de Estados Unidos.

El actor narró con detalle su fatal experiencia de cómo el 'Payaso Asesino' lo secuestró, abusó de él y lo dejó a punto de fallecer cuando Merrill apenas tenía 19 años en 1978, año en que Gacy fue capturado y sentenciado a muerte.

Jack comentó que en ese tiempo él residía en un departamento en Chicago y pasaba mucho tiempo en la YMCA para ejercitarse y despejar su mente, pero una noche, al regresar a su casa, un hombre se le acercó.

"¿Quieres dar una vuelta?" , le preguntó el extraño, a lo que el actor no sospechó algo malo: “pensé que sería una vuelta rápida por el barrio, pero comenzó a conducir de forma errática y entró en una zona peligrosa. Fue entonces cuando comprendí que algo no estaba bien”.

Posteriormente, el hombre se identificó como John Wayce Gacy y lo sometió con cloroformo. El actor contó que cuando despertó se encontraba esposado en un sitio desconocido, donde, relató, vivió un calvario.

Merrill señaló que recuerda con claridad el dispositivo de cuerdas y poleas que Gacy puso alrededor de su cuello y espalda, por lo que limitaba todo intento de resistencia: "Si me resistía, me ahogaría" .

"Me metió una pistola en la boca. Luego me violó en el dormitorio [...] sabía que no podía hacerlo enfadar. Solo tenía que calmar la situación y actuar como si todo estuviera bien", expresó Jack.

Afirmó que fue su capacidad para no caer en el pánico lo que seguramente lo salvó, pues tras varias horas de abuso, Gacy lo liberó cerca de la zona donde lo había secuestrado.