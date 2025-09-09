El proyecto continuará explorando casos paranormales de los Warren, bajo la producción de Warner Bros. Television y Atomic Monster.

La franquicia de 'El Conjuro' no terminará con la reciente película 'Últimos Ritos', pues HBO Max llevará la historia a la televisión.

De acuerdo al medio internacional Variety, Nancy Won, conocida por 'Sunny', 'Tiny Beautiful Things' y 'Little Fires Everywhere', se unirá al proyecto como guionista, productora ejecutiva y showrunner.

Por su parte, Peter Cameron y Cameron Squires, quienes han trabajado en producciones de Marvel como 'Moon Knight', 'WandaVision' y 'Agatha All Along', se suman como guionistas de la serie.

El proyecto, anunciado por primera vez en 2023, continuará explorando casos paranormales de los investigadores Ed y Lorraine Warren, interpretados en cine por Patrick Wilson y Vera Farmiga.

Peter Safran permanecerá como productor ejecutivo, con la producción de Atomic Monster de James Wan, y Warner Bros. Television será el estudio responsable.

La noticia llega días después del estreno de 'El Conjuro: Últimos Ritos', cuarta película de la saga, que ha recaudado más de 194 millones de dólares a nivel mundial.

Desde 2013, la franquicia ha generado cerca de 2 mil 500 millones de dólares con sus películas principales y spin-offs como Annabelle y La Monja.