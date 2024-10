Alista HBO Max show de concursos inspirado en 'Friends'

La plataforma celebra los 30 años del estreno de la serie con un programa de concursos

A 30 años del estreno de la exitosa serie de comedia Friends, el estudio HBO Max planea aprovechar ese golpe de nostalgia para producir un programa de concursos inspirado en el exitoso show.

Fast Friends, como se llamará esta emisión, dividida en cuatro episodios de larga duración, se filmará dentro de "The Friends Experience: The One in Nueva York", una atracción de mil 579 metros cuadrados que recreará varios escenarios y locaciones emblemáticas de la serie.

"Desde correr por el apartamento de Rachel y Monica hasta atravesar rápidamente el apartamento de soltero de Joey y Chandler y tomar un café en Central Perk, los fanáticos revivirán sus momentos favoritos.

" Todo mientras se ponen a prueba con trivia, acertijos y juegos que mantendrán alerta incluso a los fanáticos más acérrimos de Friends ", adelantó la plataforma este lunes en un comunicado de prensa.

Dentro de la poca información proporcionada sobre el nuevo programa, se sabe que los equipos competirán para ser coronados como los mejores fan de Friends.

Asimismo, se anunció que la producción comenzará de manera oficial el próximo mes de octubre, pero aún no se ha confirmado una fecha de transmisión, aunque se prevé que llegue para inicios de 2025.

La plataforma de streaming Max se encuentra celebrando los 30 años de Friends, serie que se emitió por primera vez el 22 de septiembre de 1994 y finalizó una década después, en mayo de 2004.