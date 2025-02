El actor volverá a interpretar el personaje tras 18 años.

Frankie Muniz sorprendió a los fanáticos de 'Malcolm el de en Medio' al revelar que consideraba que su personaje titular era "el peor del programa".

En una reciente entrevista con People, el actor, de 39 años, recordó cómo su percepción de Malcolm cambió cuando vio la serie completa junto a su esposa Paige Price hace ocho años.

"Al final me miró y me dijo: 'No actuaste en absoluto. Literalmente eres Malcolm'" , contó Muniz. "Y yo le dije: 'No sé cómo tomarme eso porque Malcolm apestaba'. ¡Era el peor personaje de esa serie!" .

A pesar de esta autocrítica, Muniz se mostró emocionado por el regreso de 'Malcolm el de en medio', que celebrará su 25º aniversario con un especial de cuatro episodios en Disney+. El creador de la serie, Linwood Boomer, estará a cargo del guion, y la dirección correrá a cargo de Ken Kwapis.

"Estoy muy emocionado. Tuve que hacer algunas lecturas de química. No puedo decirte con qué personajes, pero nuevos personajes estarían en el programa. Y fue muy extraño volver y estar con Linwood Boomer, el creador, y Ken Kwapis, el director, y volver a tener esa mentalidad" , agregó.

Bryan Cranston y Jane Kaczmarek retomarán sus icónicos papeles de Hal y Lois en una historia que mostrará a Malcolm y su hija volviendo al caos familiar cuando sus padres los convocan para su 40º aniversario de bodas.

Según reportes de medios estadounidenses, la producción está buscando a una actriz para interpretar a la esposa de Malcolm, mientras que se espera el regreso de Christopher Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese).

El regreso de la serie promete traer de vuelta el humor y la irreverencia que marcaron a toda una generación, mientras los fanáticos esperan descubrir qué ha sido de la familia más caótica de la televisión.

Estrenada en el año 2000, 'Malcolm el de en Medio' se mantuvo al aire hasta 2006 con un total de siete temporadas y 151 episodios, recibiendo reconocimientos como el Emmy al Mejor Guion y Mejor Dirección de Comedia.