Adelantan estreno en México del documental 'Silencio en el Set'

El polémico documental 'Quiet on Set' sobre los abusos infantiles en los sets de Nickelodeon está a unos cuantos días de estrenarse en México.

La serie documental 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV', que expone las crudas realidades de abuso sexual, racismo y violencia psicológica que vivieron actores infantiles en la década de los 90 y 2000 en Nickelodeon, está a punto de llegar a México.

Originalmente programada para el 16 de abril en la plataforma Max, donde se encuentran disponibles los cinco episodios que conforman la docuserie, se ha adelantado su estreno para el 13 de abril.

Bajo el título en español 'Silencio en el Set', la serie se adentra en el lado oscuro de lo que sucedía detrás de cámaras en producciones exitosas como 'El Show de Amanda', 'Drake & Josh', 'iCarly' y 'Sam & Cat', todas bajo la producción de Dan Schneider, quien junto a otros miembros del equipo, se enfrentan a las denuncias de diversas figuras públicas.

Testimonios que rompen el silencio

A través de los relatos de extrabajadores y actores, incluyendo a Drake Bell, la serie presenta crudas realidades. El cantante de 37 años, por primera vez, abrió su corazón hace un mes para revelar que, previo a su participación en 'Drake y Josh' a la edad de 15 años, sufrió abuso por parte de Brian Peck, su entrenador de diálogo en 'El Show de Amanda'.

Bell narra cómo la violencia vivida lo llevó a caer en prácticas nocivas como mecanismo de escape. Tras la insistencia de su novia en ese entonces, finalmente se armó de valor para contarle a su madre, Robin Dodson, sobre el acoso que estaba sufriendo.

Gracias a la producción de Investigation Discovery, se dio a conocer que fue Bell quien presentó la acusación legal contra Peck, quien fue sentenciado a 16 meses de prisión por 11 cargos, incluyendo sodomía, actos lascivos contra un menor de 14 o 15 años y cópula oral bajo la influencia de sustancias controladas.

A partir del 13 de abril, los cinco episodios de 'Silencio en el Set' estarán disponibles en la plataforma Max.

