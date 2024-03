Dan Schneider se disculpa tras estreno de documental sobre abusos en Nick

En el documental, que abordó el tema del abuso sexual en la industria televisiva infantil, el productor de shows como 'iCary' y 'Victorius' se defendió de las acusaciones y también se disculpó por sus comportamiento inadecuado en su momento.

Tras el estreno del documental 'Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV' el pasado 17 de marzo, en el que se revivieron acusaciones contra el productor Dan Schneider por comportamiento indebido, el creador de exitosas series como 'iCarly' y 'Victorious' ha decidido romper el silencio y abordar públicamente las controversias que lo han rodeado durante años.

En el documental, que abordó el tema del abuso sexual en la industria televisiva infantil, varias exestrellas juveniles, incluyendo Jennette McCurdy y Alexa Nicolaz, presentaron testimonios sobre el supuesto comportamiento inapropiado de Schneider en los sets de grabación.

Se señaló que sus producciones contenían chistes de doble sentido y que había creado un ambiente tóxico, además de acusaciones de sexualización de los actores y solicitudes de masajes al equipo de producción.

En respuesta, Schneider lanzó un video de poco más de 19 minutos en su canal oficial de YouTube. En la grabación, expresó sus disculpas y su vergüenza por ciertos comportamientos pasados, admitiendo que algunos merecen una disculpa "bastante fuerte".

"Enfrento mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente le debo a algunas personas una disculpa bastante fuerte" , afirmó.

El productor también aseguró que actualmente no repetiría esos comportamientos y se disculpó con cualquiera que pudiera haberse sentido ofendido.

"Estuvo mal que alguna vez pusiera a alguien en esa posición. Fue algo incorrecto. Nunca lo haría hoy. Pido disculpas a cualquiera que alguna vez haya puesto en esa situación" , declaró.

Schneider defendió el contenido de sus programas, asegurando que fueron creados exclusivamente para niños y que si algunos chistes son considerados inapropiados en retrospectiva, la cadena es libre de censurarlos.

"Todos estos chistes de los que estás hablando fueron escritos para una audiencia infantil, porque los niños pensaban que eran divertidos. Ahora tenemos algunos adultos que los miran 20 años después y dicen: 'No creo que eso sea apropiado'. No tengo ningún problema con eso. Si alguien se siente así, eliminemos esos chistes" , expresó.

Tras el estreno del documental, Nickelodeon emitió disculpas a Drake Bell y reconoció su valentía al sacar a la luz su caso.

Por otro lado, Russell Hicks, expresidente de contenido y producción de la televisora, salió en defensa de Schneider, calificándolo como un pilar de la televisión infantil y destacando que sus programas siguen siendo populares debido al riguroso control de calidad que supervisaba cada aspecto de la producción.

CON INFORMACIÓN DE EL UNIVERSAL