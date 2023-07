Dan mensajes de aliento a Andrea Legarreta por fallecimiento de su madre

El mensaje, cargado de emotivas palabras y recuerdos, desató una oleada de muestras de cariño y solidaridad por parte de sus seguidores y colegas del medio artístico.

En una conmovedora publicación en su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta, reconocida conductora del programa matutino 'Hoy', compartió la devastadora noticia del fallecimiento de su querida madre.

El comunicado emitido por la presentadora dio inicio con unas conmovedoras palabras: "Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo. Mami, no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque sé que siempre vivirás en nosotros … En nuestro corazón… En nuestra alma… En el brillo de nuestros ojos… No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito".

La noticia del fallecimiento de la madre de Andrea Legarreta conmocionó a sus seguidores, quienes de inmediato inundaron las redes sociales de la conductora con mensajes de apoyo y condolencias. Figuras del espectáculo, colegas y amigos se unieron a este gesto de cariño, expresando sus sentimientos de solidaridad y afecto en este difícil momento.

Conductores de 'Hoy' envían palabras de aliento a Andrea Legarreta

Ante la pérdida de su madre, la ausencia de Legarreta en el programa de esta mañana no causó sorpresa y la producción de "Hoy" decidió dedicar la emisión de este día a la memoria de la señora Isabel y a Andrea, a la que cada una y uno de los conductores envió un mensaje solidario y dieron a conocer que la conductora se encuentra en compañía de su familia, sin dar más detalles de la ceremonia luctuosa que se llevará a cabo.

Raúl Araiza

"Como saben ayer falleció su mami, la señora Isabel Martínez, la famosa ´Chabelita´, nuestra Chabelita, su Chabelita, como ella le decía", indico Raúl, "el Negro", Araiza.

Arath de la Torre

A su vez, Arath de la Torre contó que Andrea estaba a lado de su padre, sus dos hijas y sus hermanos: " En estos momentos Andy está con toda su familia, con su papá, con sus hermanos, con sus hijas, y bueno pues... nuestros pensamientos y oraciones están con todos ustedes; Andy te abrazamos a ti y a toda tu familia con todo cariño ".

Paul Stanley

Paul Stanley destacó que ayer se cumplió otro aniversario de matrimonio entre doña Isabel y el señor Juan Legarreta. " Les mandamos un abrazo enorme, a su papá, el señor Juan, sus ojitos de cielo ´, justo ayer cumplían 57 años de casados".

Tania Rincón

" Como tú siempre lo escribiste mi Andy, tu estrellita siempre estará por siempre iluminando, guiándote en todo tu camino, en cada proyecto y sientiéndose muy orgullosa de la extraordinaria hija que tú eres ", destacó Tania Rincón, con la voz entrecortada mientras emitía sus deseos.

Andy Escalona

Andy Escalona, además, dijo que el programa de esta mañana iba dedicado a la memoria de la madre de Andrea: " Y este programa, nuestras oraciones..., va dedicado a Chabelita porque sabemos lo mucho que le gustaba ver el programa ".

Carlos Arenas

Carlos Arenas, uno de los conductores que se unió más recientemente al elenco de conductores de "Hoy", también emitió unas palabras: " Este aplauso va para ti y va hasta al cielo para Chabelita, mi querida Andy, te abrazamos con el corazón ".

Galilea Montijo

La última en emitir unas palabras fue Galilea Montijo, con la que sabemos que Legarreta sostiene una muy estrecha amistad de años, al indicar que: "Mi Andy sabes que te quiero mucho y que te queremos mucho, sabemos lo triste que estás en este momento, nada más te quiero decir que te abrazo mucho a ti, a tus hijas, a toda tu familia, y nada... no hay palabras para estos momentos, te queremos mucho".

Finalmente, las y los conductores aplaudieron por un instante prolongado y, a continuación, siguieron con la emisión del programa.