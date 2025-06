En el caso específico de Sonora, los ciudadanos ejercieron su derecho con un día nublado que favoreció el ejercicio para funcionarios de casilla y votantes.

México empezó el mes de junio con una jornada democrática de trascendencia histórica, ya que los ciudadanos salieron de sus casas para votar por los próximos jueces y magistrados de la nación.

Lo que dejó en manos de la gente, su oportunidad y privilegio de ser quienes deciden en las elecciones extraordinarias del Poder Judicial de la Federación y a nivel local de 19 estados.

Por este motivo, el equipo de Expreso visitó las casillas electorales para captar la opinión y el panorama en las urnas electorales como fue el caso de Israel Martínez, un hombre de 83 años que se preparó para su voto.

“Me levanté temprano para alistarme a venir a votar, son muchas veces que estoy votando yo desde que tengo la credencial de elector como desde 1990 creó; me parecen muy bien porque es un ejercicio democrático que estamos realizando y además pues es una modernidad del sistema de elección y que bueno” , opinó.

Enrique Quintanar, por su parte señaló que este día de elecciones se trata de una novedad para la nación. Motivo por el que se informó desde la página del INE de cada candidato, formación académica y lo que expresan.

“Pues es algo muy novedoso, vamos a ver qué pasa con esto, mucha campaña en contra de este ejercicio pero pues veamos qué sigue con esto. Se ve mucha gente votando ahorita, las casillas están abriendo tarde también, veamos qué va a pasar” , destacó.

César Pérez, por su cuenta dijo que le parece bien el proceso electoral pero que podría ser mejor, ya que no encontró mucha información de los candidatos locales.