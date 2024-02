Rafael Amaya reaparece rehabilitado en estreno de 'ESDLC'

Amaya quien da vida al narcotraficante Aurelio Casillas desde hace una década, se alejó hace algunos años de la televisión para poder batallar contra sus adicciones.

Rehabilitado y pleno, Rafael Amaya regresó a México para la promoción de la novena temporada de El Señor de los Cielos, que estrenará en Telemundo de Estados Unidos el próximo 13 de febrero.

Amaya quien da vida al narcotraficante Aurelio Casillas desde hace una década, se alejó hace algunos años de la televisión para poder batallar contra sus adicciones, tras pasar cinco meses por una clínica de rehabilitación.

"Estoy agradecido con la empresa, con los que siguen la serie, con los que me han visto crecer y los que me han visto caer y levantarme, por eso estamos todos aquí, porque me levanté. Yo creo que también se lo debía al público y es una bonita manera de cerrar un ciclo" , dijo en entrevista.

Al evento donde se proyectó el primer capítulo de la temporada acudieron parte del elenco como Carmen Aub, Iván Arana, Isabella Castillo, Fede Gallardo, Miguel Chauvet, Aleida Núñez y Arturo Peniche, entre otros.

"Siempre es un reto que a la gente le siga gustando pero lo pusimos mucho cariño, han sido meses de mucho trabajo. Físicamente ha sido drenante también pero ha valido la pena y la pasamos muy bien" , aseguró Aub, quien interpreta a Rutila Casillas.

A la presentación también acudió Itatí Cantoral, quien se suma a esta nueva entrega como Belén, una despiadada candidata a la presidencia de la república que no le dará tregua a Casillas y cuyo único objetivo es verlo acabado.

"Yo quería volver a hacer una villana, así mala mala. Mi personaje piensa negociar con el narco que está lleno de machos y tiene que llegar una mujer a poner un poco de equilibrio" , sentenció.

Luis Zelkowicz, escritor de la serie, dejó en claro que su trabajo no busca hacer apología a la violencia, ni glorificar a los carteles, más bien pretender servir como fuente de denuncia y reflejo de la realidad.

"Yo me he propuesto nunca hacer situaciones felices al rededor del narco, porque es una gente que sufre, no quiero nunca dar la imagen de que ellos pueden ser felices, eso lo tengo clarísimo. El tema narco es en nuevo gánster y la gente se engancha con esa figura, pero siempre dejamos en claro la clase de criminales que son" , explicó.

