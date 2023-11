Papá de Gomita asegura que su hija lo golpeó

Papá de Gomita, acusa a su hija de haberlo golpeado

En diciembre de 2022, Araceli Ordaz, la conductora reconocida en el mundo del espectáculo como 'Gomita', informó a través de sus redes sociales que su padre y exmánager, Alfredo Ordaz Barajas, Había sido declarado culpable por violencia intrafamiliar, luego de que la famosa lo denunciara legalmente en 2021 por presuntamente golpearla tras intentar defender a su madre Elizabeth Campos, quien también estaría siendo agredida por su esposo en su hogar.

"Mis niñas estoy muy feliz y muy contenta y creo en la justicia divina. Me acaban de marcar. Yo pedí salirme de la audiencia porque me estaban faltando mucho al respeto y me acaban de decir que el fallo fue condenatorio", expresó en su perfil de Instagram.

Gomita también externó en la misma publicación que se sentía agradecida con dios porque los actos de su agresor no iban a quedar impunes:

"Ahora sí como él lo pidió, yo no podía decir que él era culpable hasta que lo declararan. Mi papá se tiene que hacer responsable de la golpiza que me dio" , dijo entre lágrimas.

Fue en octubre de 2021, cuando la famosa compartió con sus seguidores los episodios violentos en los que se vio involucrada junto a su madre desde pequeña. Específicamente, relató el caso, entonces reciente, en el que Barajas, en medio de una discusión, le habría arrancado las extensiones y dado cabezazos:

"Me agarró de los hombros y me daba de cabezazos en la cara, hasta que me tiró al piso y me agarró a patadas. No lo he dicho abiertamente porque me detenía para no lastimar a mi familia" , expresó. Asimismo, manifestó tiempo después que tanto ella como sus hermanos, que trabajan en el medio artístico, eran víctimas de violencia económica por parte de 'Don Kiko', como también se le conoce a Barajas.

Ahora, a casi un año de la resolución legal, es el padre quien presenta su perspectiva de los acontecimientos, afirmando que las acusaciones realizadas por la artista en su contra son completamente falsas. Barajas fue entrevistado por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien solo mostró algunos extractos de la charla.

Conforme a sus afirmaciones, Alfredo sostuvo que no mantenía a su familia encerrada ni se apropiaba del dinero ganado por sus tres hijos, Aracely, Alfredo y Ángel. Su expresión fue: "No me siento culpable de nada ". Incluso manifestó su disposición a someterse a una auditoría para evaluar su situación legal.

Al ser cuestionado sobre las razones que llevaron a su detención, rememoró el incidente que desencadenó el conflicto con su hija.

Recordemos que Aracely había contado al programa de Youtube de la psicóloga española Silvia Olmedo, que en aquella ocasión, regresaba a su casa de un viaje de trabajo y comenzó a notar actitudes extrañas en su madre: "Casi siempre que pasaba algo en la casa, yo me daba cuenta porque ella estaba rara. Callada, distraída y le hablabas y se iba"

Luego de que tuvo una charla con Elizabeth, esta le expresó que su esposo la había encerrado en un closet y la había amenazado de enterrarle un gancho y "le dijo que si no lo hacía él, en algún momento ella se iba a quitar la vida porque la iba a hartar" , agregó Gomita.

Por ende, la conductora decidió hablar con su padre y le pidió que se separara de su madre, sin embargo, este le respondió que solo estaban juntos porque la familia significaba un negocio.

"Ya cuando me salí de su cuarto, como fui a su casa en mi camioneta. Me doy cuenta que no traigo las llaves, me regreso por ellas. Él me gritó miles de cosas: que me iba a quitar mis pertenencias, mis casas, lo que yo me había comprado por mi dinero. No hice caso y cuando entro a mi cuarto me cierra la puerta, la abro y me empieza a dar de cabezazos" , señaló.

Ante ello, en la reciente entrevista, Alfredo explicó que las cosas no sucedieron de esa manera, sino que fue Gomita quien lo agredió llegando del aereopuerto.

"Discutimos entre Aracely y yo, el problema era entre su mamá y yo. Alfredo nunca se metió (lapicito) y Lapizin (Ángel) menos. Es el más callado de todos. Mi hija siempre quiso imponer sus reglas en la casa, y yo creo que ellos sintieron que, como eran los que trabajaban, ellos eran los que mandaban" , comenzó.

Posteriormente, coincidió en que Gomita si defendió a su mamá y cuando esta se salió de la casa se acordó de que se le habían olvidado las llaves de su camioneta.

"Cuando (Aracely) ella sale de mi cuarto, yo me levanto porque me dijo que su mamá ya no iba a estar en la casa, que ella se la iba a llevar, que porque su mamá le dijo que yo la iba a matar. Entonces dije: 'No, como crees, eso es ilógico'" , añadió.

Tras percatarse de las llaves, Gomita regresaría y patearía la puerta del cuarto de su padre mientras le gritaba.

"Cuando ella regresó, yo ya había cerrado la puerta de mi recámara. Entonces, me empieza a agredir y yo no abrí. Le decía: Ya vete. Aquí no hay nada´´. Y le da una patada a la puerta, rompe la puerta y se va sobre mí a golpearme" , sentenció.

De acuerdo con el relato, intentó agarrar a su hija de los brazos para sacarla del cuarto. En ese momento, Elizabeth intentó tranquilizar las cosas, pero según Don Kiko: Aracely soltaba golpes. "Llegó un momento en que no sé si fue la presión, pero ella se cayó y se desvaneció. Al caerse, yo lo que hago fue darme la vuelta y me bajé de la recámara" , externó.

Reiteró que todo lo sucedido ya estaba planeado para perjudicarlo, ya que escuchó en la escena que alguien dijo: "Ya pasó lo que esperábamos".

"Es cuando llegan patrullas a mi casa y me detienen a mí" , dijo y externó que tampoco fue real que le había dado 10 cabezazos a la presentadora de TV, como lo manifestó en la demanda. Además, añadió que ama a sus hijos y dijo que no pedirá perdón por algo que no hizo.