Este 5 de junio se cumplen 16 años de la tragedia en la que perdieron la vida 49 niñas y niños de la Guardería ABC, por lo que el gobernador Alfonso Durazo hizo una petición pública a los nuevos integrantes del Poder Judicial para que las víctimas alcancen la justicia.

A 16 años del trágico incendio en la Guardería ABC, en el que 49 niños y niñas perdieron la vida, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, expresó su solidaridad con los padres de familia y las víctimas, y reafirmó su compromiso con reforzar la prevención.

"La dimensión de este hecho nos recuerda la corrupción y la omisión de responsabilidades fueron los causantes de esta tragedia. Por eso, esta fecha no debe pasar desapercibida. Debe mantenerse viva en la memoria colectiva, como un llamado permanente a no repetir, a no permitir y a no olvidar" , afirmó a través de un comunicado.

El mandatario estatal indicó que desde el gobierno han fortalecido la Brigada Especial de Guarderías especializadas en Protección Civil, y han ampliado su capacidad operativa y técnica. Asimismo, subrayó que mantienen abiertos los canales de denuncia ciudadana para que madres, padres y las comunidades participen de manera activa en el cuidado de las infancias sonorenses.

"La seguridad de nuestras niñas y niños debe ser una prioridad constante y compartida. Porque hace falta justicia" , señaló. "Mientras no se alcance plenamente, el reclamo social por verdad y responsabilidad seguirá siendo legítimo y necesario" .

En ese sentido, Durazo manifestó que la reciente elección popular del Poder Judicial representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en la justicia: "confiamos en que este nuevo capítulo permita avanzar con firmeza en los casos donde la verdad y la responsabilidad han sido postergadas" .

Por tanto, el gobernador hace un llamado público a los nuevos integrantes del Poder Judicial que iniciarán sus labores en septiembre para que atiendan esta demanda social y las víctimas alcancen la justicia que les ha sido negada.