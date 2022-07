¿Violencia en la nueva precuela de GOT?

La trama de la precuela de la serie Game of Thrones será una historia que abarcará temas de amor y violencia.

Mucha violencia pero también amor y una historia familiar es lo que el público puede esperar de la serie "La casa del dragón", así lo adelantaron Matt Smith y Fabien Frankel, dos de los protagonistas de la precuela de "Game of thrones".

Los actores están de visita en la Ciudad de México como parte de la promoción de la historia que llega el próximo 21 de agosto a la plataforma HBO Max.

"No estamos reinventando la rueda, es como el segundo álbum de un grupo de rock, un muy buen segundo disco, tal vez mejor que el primero, pero además de querer darles los hits queremos darles algo original.

Es el mismo mundo pero es otra historia, otros actores... será una sensación distinta y es una familia que no se ha explorado", señaló Matt durante un panel para prensa este viernes.

Trama

La historia marca el regreso del mundo creado por el escritor George R. R. Martin en "Juego de tronos" ("Game of thrones") pero en esta ocasión con la familia Targaryen como protagonistas.

La trama de la serie de diez capítulos se desarrollará 300 años antes de los sucesos de GOT.

"Por supuesto habrá dragones y pelucas rubias, violencia, amor, pérdida, cuchilladas y dolor y todo lo que vieron y disfrutaron en GOT, creo que es evidente aquí también, solamente se cuenta desde otra perspectiva", adelantó Matt.

En "La casa del dragón" ("House of the dragon", Smith, quien ha protagonizado series como "Doctor who" y "The crown" (donde interpretó al príncipe Philip), dará vida al príncipe de cabello plateado Daemon Targaryen, quien es descrito como un guerrero ambicioso.

Violencia y amor

Frankel interpretará a Ser Criston Cole "el hacedor de reyes", quien fue Lord Comandante de la Guardia Real durante los reinados de Viserys I y Aegon II Targaryen.

"Podemos esperar mucha violencia, mucho amor y creo que ese es el centro del programa, también el amor entre los personajes", añadió Frankel.

Los actores compartieron su opinión sobre por qué el universo de George es tan popular en todo el mundo.

"Hay ciertas cosas con las que cualquiera se puede relacionar sin importar las circunstancias. Casi todos tienen familia, se enamoran, sienten ira, ansiedad, y estos personajes sienten lo mismo. Los pone en este mundo mágico con dragones, pelucas rubias, vestuarios hermosos, entonces estamos mezclando realidad y fantasía, es lo que hace él (Martin)", dijo Fabien.