Con Jacob Calloway en plan grande, los Ángeles de la CDMX vencieron 112-103 a los Rayos de Hermosillo en el segundo juego de los cuartos de final de la CIBACOPA, con lo que tomaron una ventaja de 2-0 en la serie antes de viajar a territorio sonorense.

Ahora, ambas quintetas tomarán un par de días de descanso antes de reanudar la acción el martes 27 de mayo en la Arena Sonora. Ahí, Hermosillo estará obligado a ganar para mantenerse con vida en la serie y evitar colocarse en jaque ante una posible barrida por parte del conjunto capitalino.

ANGELES HACE VALER SU LOCALÍA

El primer cuarto del partido estuvo marcado por un ritmo frenético, con ambos equipos en la lucha constante por imponer su juego desde el primer minuto. Sin embargo, fue Hermosillo quien, con determinación, logró cerrar con fuerza.

En los últimos segundos, los Rayos se adelantaron 29-26, gracias a dos canastas consecutivas que llegaron en el momento justo. Una de ellas fue producto de un robo crucial que permitió al equipo local aprovechar al máximo los segundos finales del parcial.

Además del golpe anímico, Hermosillo también logró sacar rédito táctico: tanto Terrell Brown como William Yoakum, figuras claves en el esquema ofensivo del coach Pascal Meurs, terminaron el cuarto con tres faltas personales cada uno.

Sin embargo, cuando el panorama lucía gris para los Ángeles, el equipo reaccionó y echó mano de jugadores como Yahir Bonilla y Jacob Callaway. Con eficacia, lograron asentarse en la duela. Su esfuerzo rindió frutos en la recta final del segundo cuarto, donde concretaron la remontada y se fueron al descanso con la ventaja 52-47.

De regreso a la duela para la segunda mitad, los Rayos buscaron acortar distancias con un buen arranque impulsado por Brian Martínez, quien brilló con ofensivas consecutivas que dieron respiro al equipo. Sin embargo, los problemas en defensa persistieron, y los Ángeles supieron capitalizar cada desajuste, con el que mantuvieron la ventaja en el marcador.

En el último periodo, los sonorenses no bajaron los brazos. Con menos de 30 segundos en el reloj, lograron colocarse a solo seis puntos de distancia, con el que encendieron las esperanzas de una remontada agónica.

Los Rayos consiguieron anotar canastas clave en fila, incluyendo una potente clavada de Brian Martínez y un triple certero de Seth Maxwell. No obstante, el esfuerzo no fue suficiente. Los Ángeles de CDMX supieron responder con eficacia y no permitieron que el empuje final de Hermosillo se transformara en milagro. Con ello, los capitalinos aseguraron la victoria, con el que se colocaron 2-0 en la serie.

Jacob Calloway se llevó los reflectores en una noche inspirada para el norteamericano, quien tuvo la mano caliente desde la larga distancia. Con un impresionante 70% de efectividad en triples, al encestar siete de 10 intentos. Calloway, comandó la ofensiva capitalina y cerró su actuación con 35 puntos, además de sumar cinco rebotes y dos asistencias.

Por parte de Hermosillo, destacaron los esfuerzos del también norteamericano Khalil Iverson y del sonorense Brian Martínez, quienes aportaron 22 y 21 unidades respectivamente.